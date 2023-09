Egymilliónál is több migráns érkezhet idén év végére Európába

A menedékkérelmek száma az EU 27 tagállamában, valamint Norvégiában és Svájcban az év első felében több mint félmillióra emelkedett. Mint a máltai székhelyű uniós menekültügyi ügynökség, az EUAA (Európai Menekültügyi Ügynökség) közölte, január elejétől június végéig 519 ezren kértek védelmet az úgynevezett EU+ keretében. Ez 28 százalékkal több, mint a tavalyi év azonos időszakában – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

2023-ban az EUAA arra számít, hogy a jelenlegi tendenciák folytatódása esetén 2023 egészében több mint egymillió kérelmet regisztrálnak majd. Az EUAA szerint ezek a legmagasabb féléves adatok 2015 és 2016 óta, amikor a szíriai polgárháború miatt 2015-ben mintegy 1,3 millió, a következő évben pedig mintegy 1,2 millió menedékkérelem érkezett a 29 államba. 2022-ben a kérelmek száma 994 945-nél alig maradt az egymilliós határ alatt.

A jelentés szerint 2023 első felében a legtöbb menedékkérelmet Szíriából, Afganisztánból, Venezuelából, Törökországból és Kolumbiából érkezők nyújtották be. Ők tették ki az összes kérelmező mintegy 44 százalékát. A kérelmek legnagyobb hányadát (mintegy 30 százalékot) Németországból jelentették. A menekültügyi ügynökség szerint sok országra nyomást gyakorol a megnövekedett számú új kérelem feldolgozása. A török állampolgárok például az elmúlt négy évben egyre ritkábban kaptak védelmet; az arány a 2019-es 54 százalékról jelenleg 28 százalékra csökkent. Az oroszok esetében viszont az elismert menedékkérelmek aránya a 2021-es 20 százalékról most 35 százalékra emelkedett, az irániak esetében pedig a 2020-as 31 százalékról most 47 százalékra. Az ukránok különleges eljárásban részesülnek.

A Welt című újság arról számolt be, hogy a Németországba történő illegális belépések száma is jelentősen emelkedett. A jelentés szerint a szövetségi rendőrség augusztusban mintegy 15 100 illegálisan az országba belépő migránst regisztrált. Így júliushoz képest, amikor 10 714 illegális belépést regisztráltak a rendőrök, mintegy 40 százalékos növekedés történt. Az év első nyolc hónapjában már több mint 71 ezren voltak – tavaly összesen 91 986-an.

A mostani számok nyersen és világosan mutatják: a 2015-ös év ismétli önmagát, a szövetségi kormány pedig csak nézi az eseményeket. A múlthét ismét megmutatta, hogy ez a fejlemény nem fog változni, amíg ez a kormány irányít. Az állampolgári juttatás emelésével összefüggésben 2024 januárjától a menedékkérőknek járó összes pénzbeli juttatás is 12 százalékkal emelkedik. Ennél egyértelműbben aligha lehetett volna megfogalmazni a szociális rendszerekbe történő tömeges bevándorlásra való meghívást

– reagált az Alternatíva Németországért (AfD) ellenzéki párt a jelentésre. A párt szerint a tömeges szociális migrációt meg lehetne állítani, csak politikai akarat kellene hozzá.

