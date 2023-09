A közvélemény-kutató intézetek mérései egyre magasabb számokat mutatnak, egyre több eredmény azt mutatja, hogy bekerül a Szövetség a parlamentbe – mondta Forró Krisztián, a felvidéki magyar párt, a Szövetség elnöke a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Az elnök hozzátette: a siker ekkor ismétlődni fog, hiszen tavaly a megyei választásokon a Szövetség lett a legsikeresebb magyar párt 54 megyei képviselővel.

Minden esélyünk megvan arra, hogy történelmi sikert érjünk el most is

– vélte a politikus, utalva rá, hogy Szlovákiában 8,5 százalék a magyar lakosság aránya, így az ötszázalékos küszöb reális, elérhető cél.

Forró Krisztián a telefonos interjúban azt mondta, az elmúlt három és fél év kormányzását a káosz jellemezte, míg a Szövetség „mindig a józanság hangja volt”. Kiemelte, hogy ahol a megyei képviselő-testületekben erős képviseletük van, stabil, megbízható, együttműködő partnerek tudnak lenni, de a múltban is az egységes magyar párt biztosította a stabilitást. Példaként említette, hogy a Magyar Koalíció Pártja (MKP) kormánytagsága idején sikerült bejuttatni az országot az Európai Unióba és a NATO-ba, illetve segítségükkel megállítani a Meciar-korszakot.

A Szövetség elnöke hangsúlyozta, hogy a szlovák pártok nem oldják meg a magyarság problémáit és a régió gondjait sem, ahol a magyarok élnek, ezáltal mindenkit büntetnek, aki a térségben él: amióta nincs magyar képviselet, nincsenek itt befektetések, út-, vasút-, csatornahálózat-fejlesztések.

– Itt az idő, hogy kezünkbe vegyük a sorsunkat, ne a pályán kívülről kiabáljunk be, ott legyünk a focipályán, és akkor gólt is tudunk rúgni; ez a cél – fogalmazott Forró Krisztián. A szeptember 30-i választás előtt a mozgósításról elmondta, minél több embert keresnek meg személyesen, szólítanak meg telefonon, rendezvényeket tartanak, polgármestereik, megyei képviselőik révén egyébként is állandó kapcsolatban vannak az ott élőkkel. Óriási különbségnek nevezte az elmúlt időszakhoz képest, hogy 2010 óta két olyan párt állt egymással szemben, amelyik a magyarokat próbálta megszólítani, és megosztódtak a szavazatok, míg most egyetlen magyar pártnak van esélye parlamentbe kerülni.