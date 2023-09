A rendőrök közbeléptek a zavargás miatt, mire brutálisan rájuk támadtak, többen súlyos sérülésekkel kerültek kórházba.

A Welt is beszámolt az eritreaiak stuttgarti tombolásáról. A Mandiner szerint a Facebookon is megosztott cikk alatt a német kommentelők teljesen kiakadtak, a hasonló rendezvények betiltását követelik, de van olyan is, aki azt javasolja, hogy repülőkkel szállítsák haza az eritreaiakat.

A Mandiner több, általuk érdekesnek tartott kommentet is kigyűjtött a közösségi médiából:

„Sikerült az integráció”;

„Az ilyen rendezvényeket betiltani a jövőben”;

„Kidobni az összest! Elég volt!”;

„Egy Boeing Dreamliner flotta belátható időn belül megoldaná a problémát”;

„A menekültek magukkal hozzák a problémáikat az országunkba”;

„Az ilyen tüntetéseket Eritreában kellene megtartani... azonnal vissza a feladónak”;

„Hamarosan a te városodban is ez lesz, ha nem vetnek véget gyorsan ennek”.

Borítókép: Több száz eritreai menedékkérő tüntető csapott össze az izraeli rendőrséggel az eritreai nagykövetség előtt Tel-Avivban (Forrás: Twitter/@LebUpdates00)