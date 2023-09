Már szavazott is az Európai Parlamentben Eva Kaili, a korrupcióval vádolt politikus

Eva Kaili, a korrupcióval vádolt görög szocialista politikus a nyár elején szabadult a házi őrizetéből, majd egy nagyinterjú keretein belül kifejtette, hogy a célja, hogy újra részt tudjon venni az Európai Parlament munkájában.

Most egy fotó is van arról, hogy a politikus visszatért Strasbourgba. Ugyan már július végi plenáris ülésen is részt vett, ám a szeptember 12-én megtartott ülésen pedig már szavazott is.

A fotót a Mandineren meg tudja nézni.

Eva Kaili tavaly decemberben került a címoldalakra, amikor elsők között vették őrizetbe a Katarral kapcsolatos brüsszeli korrupciós botránnyal összefüggésben. Az EP volt szocialista alelnöke ellen korrupció vádjával indult eljárás, miután csaknem másfél millió euró készpénzt foglaltak le nála a belga hatóságok a brüsszeli lakásán tartott házkutatások során. Aztán ahogy telt az idő, először a börtönből engedték ki, majd a házi őrizetből is, egy ideje pedig már szabadon utazhat a schengeni övezetben, miközben ügyvédei a tornyosuló bizonyítékok dacára is az ártatlanság vélelmét hangoztatják.