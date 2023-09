Rétvári Bence: A migránsok kvóták szerinti elosztása, a kötelező átvétel, csak még több Lampedusát hoz létre Európában

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebookon tett közzé egy bejegyzést a kötelező migránselosztás brüsszeli tervével kapcsolatban.

Mint írja a bejegyzésben, Tunéziából rengeteg migráns érkezik Lampedusa szigetére, és annyira tarthatatlan az állapot, hogy még Ursula von der Leyen is ellátogatott a migránstáborba, tovább növelve a médiafigyelmet.

És itt jön a csavar a történetben. Ezek az események pont az EU Bel- és Igazságügyi Tanácsának (BIÜT) ülése előtti hetekben történtek, ráadásul pont most volt napirenden az ún. Krízis rendelet elfogadása. Ez a rendelet szabályozza azt az esetet, amikor hirtelen jelenik meg sok ezer migráns egy országban, akiket a javaslat szerint brüsszeli kötelező ad hoc kvóták szerint osztanának szét. Ez volt a Migrációs Paktum utolsó eleme, amit nem tudtak áterőltetni a BIÜT-ön, mert Magyarország és Lengyelország mellett még Németországnak, Olaszországnak és másoknak is voltak kifogásai

− írja.

Ahogy az államtitkár fogalmaz, mindez az EP-ciklus végéhez közeledve történik, Brüsszelben pedig kapuzárási pánik van, a bevándorláspárti vonal fél az európai választásoktól, és félnek attól, hogy ha a „populisták” előretörnek, akkor nem lesz ilyen puha a közeg a migrációt automatizáló javaslatoknak.

„És ekkor hirtelen minden korábbinál több hajó indul el migránsokkal Lampedusára, minden korábbinál nagyobb krízis alakul ki! Hirtelen az Európai Bizottság elnöke is a helyszínre látogat, ami a médiában még inkább mutatja a helyzet krízis jellegét” – írja Rétvári Bence, hozzátéve, hogy „ezzel pedig egy olyan nemzetközi politikai helyzetet teremtenek, amikor Rómától Berlinig minden politikusnak kell tudnia választ adnia a saját közvéleményének arra, hogy milyen megoldási javaslata van egy ilyen helyzetre. És akkor hirtelen Brüsszelben a kalapból újra előhúzzák az – eddig már többször elbukott – javaslatot, hogy most gyorsan tessék ezt megszavazni, és akkor otthon be lehet jelenteni, hogy megvan a közös megoldás.”

De hogy mi ez a javaslat: a kvóták szerinti elosztás, a kötelező átvétel, ami csak még több Lampedusát hoz létre Európában

– hangsúlyozta az államtitkár.

Lapunk is többször írt róla, hogy milyen áldatlan állapotok uralkodnak Lampedusa szigetén. Rétvári Bence államtitkár már korábban is figyelmeztetett, hogy az EU Magyarországon állítatná fel a legnagyobb migránsgettót, és mindenáron bevándorlóországgá akar tenni minden országot Európában.