Úton a magyar segítség: húszezer halott és földig rombolt városok Líbiában + galéria

Akár a húszezret is elérheti a líbiai Dernát sújtó áradás halálos áldozatainak száma, az eltűntek számát 5-10 ezerre becsüli több nemzetközi szervezet is – közölte csütörtök reggel a város polgármestere. – Arra számítunk, hogy nagyon magas lesz az áldozatok száma. A Dernában elpusztult körzetek állapota alapján 18-20 ezer halott is lehet – mondta Abdel-Monejm al-Gejti, a város polgármestere az al-Arabíja televíziónak adott interjúban.