Óriási botrány robbant ki közvetlenül a bolgár helyhatósági választások előtt

A gépek nem növelik, hanem lerombolják a választási folyamatba vetett bizalmat. A gépi szavazás a sokkal fejlettebb és fenntarthatóbb európai demokráciák próbáit is megjárta. Még Németország is átment ezen. A legszembetűnőbb példa Írország volt. Ott minden szekciónak vásároltak szavazógépeket, és már az első választások után kidobták őket. És az ok pontosan ez – nem növelik a választásokba vetett bizalmat.