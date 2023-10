Óriásit buktak a szociáldemokraták két fontos tartományban is

Igazi erőfelmérőt tartottak két németországi tartományban. A hesseni parlamenti választás azért volt fontos, mert a szociáldemokratákat (SPD) az a Nancy Faeser vezette, aki a szövetségi belügyminiszter, és aki a legtöbb fejfájást okoz Olaf Scholz kancellárnak. Faeser – aki a szélsőbaloldali Antifa mozgalom egyik magazinjába is írt nemrég egy véleménycikket – valóságos háborút indított a jobboldali pártok és szervezetek ellen, de a migrációs politikával kapcsolatos törekvései miatt is egyre nagyobb teherré válhat Olaf Scholz számára a leginkább elutasított kormányzati politikus.

Nem csoda, hogy Hessenben történelmi vereséget szenvedett az SPD, és maga Nancy Faeser is, az emberek egyre inkább eltávolodnak a legnagyobb kormányzópárttól, éppen a fentebb említett okok miatt.

A szociáldemokraták csaknem öt százalékpontot veszítettek az előző tartományi választáshoz képest, és már csak jó 15 százalékot szereztek. Nancy Faeser pedig csúcsjelöltként felelős ezért a csúfos vereségért – jegyzi meg a Der Spiegel című német lap egy elemzésében. Maga a tárcavezető mindenesetre eddig még nem kommentálta a közösségi oldalán az eredményeket, egyelőre mélyen hallgat. A választási esten is csak szűkszavúan arról beszélt, hogy együtt győznek és együtt buknak.

#HessenWahl2023 | "Wir gewinnen #Wahlen gemeinsam, und verlieren sie gemeinsam". @hessenSPD-Vorsitzende @NancyFaeser bedankt sich bei ihren ParteigenossInnen für den #Wahlkampf. Die Ziele der #SPD seien jedoch verfehlt worden und das Wahlprogramm nicht gut genug durchgedrungen. pic.twitter.com/gV6dwHcnyP — phoenix (@phoenix_de) October 8, 2023

A baloldallal ellentétes pályán mozog eközben a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD), amely egyre több tartományban szerez rekordtámogatottságot. Hessenben is sikerült javítani az előző választáshoz képest, sőt a legtöbbet éppen a jobboldali párt profitált a baloldalból kiábránduló emberek tömegéből. Az AfD-nek sikerült szavazatokat lopnia minden versenytársától, és több mint 18,4 százalékot ért el.

Mi a dolgozó nép pártja vagyunk, a családok pártja. A választások ezt egyértelműen megmutatták

– jelentette ki az eredményhirdetést követően egy sajtótájékoztatón Alice Weidel, az AfD társelnöke.

A Zöldek a fiataloknak köszöneti az erős választási eredményeit, és annak hogy az utóbbi hetekben már ők is inkább ellenezték az illegális bevándorlást. A választást óriási fölénnyel nyerte a Kereszténydemokrata Unió (CDU) 34,6 százalékos eredménnyel, így Boris Rhein továbbra is Hessen miniszterelnöke marad, az azonban kérdéses, hogy a jövőben is a Zöldekkel kíván-e kormányozni a CDU, amely az AfD kívül valamennyi párttól át tudott csábítani szavazókat.

Szakértők arról beszéltek a német közmédiának, hogy a hesseni tartományi választásokat erősen befolyásolták olyan kérdések, amelyeknek kevés köze van magához Hessenhez: az általános rossz hangulat a tartományban és a berlini kormánnyal szembeni nagyfokú elégedetlenség volt inkább a középpontban. Az Infratest dimap által a választás napján és az azt megelőző napokban végzett felmérésekben a hesseniek bő fele azt mondta, hogy a tartományi választás jó alkalom volt arra, hogy megleckéztessék a szövetségi kormányt.

A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a migrációs politikájával az AfD jelenleg olyan témát talált, amellyel a saját táborán kívül is tud pontokat szerezni. A hesseni választásra jogosultak 42 százaléka alapvetően helyesli az AfD migrációs politikai irányvonalát – tizenegy százalékponttal többen, mint 2018-ban.

Aktuelles rund um die hessische Landtagswahl im Ticker: +++ Rhein: Gespräche zuerst mit den Grünen +++ Dank an 55.000 Wahlhelfer +++ Politikwissenschaftlerin: Grüne in schwieriger Verhandlungsposition +++ #ltwHessen https://t.co/L1qoEkTjsz — hessenschau (@hessenschau) October 9, 2023

Bajorországban hasonló forgatókönyvet vártak, és az előrejelzések helyesnek bizonyultak. A Keresztényszociális Unió (CSU) toronymagasan megnyerte a választást, és 37 százalékot ért el, bár ennél néhány tizeddel többet kapott 2018-ban. Markus Söder miniszterelnök pedig azt is bejelentette, hogy továbbra is a Szabad Választókkal (FW) kíván tovább kormányozni a tartományban. A CSU-tól csak a jobboldal tudott szavazókat lopni.

Az AfD Bajorországban is történelmi rekorderedményt ért el, és 14,6 százalékot kapott, ami csaknem 4,5 százalékkal több az előző választáskor szerzett voksoknál. Az SPD itt 8,4 százalékot ért el – igaz, Bajorországban nem is vártak óriási eredményt.

A szakértők a bajor választással kapcsolatban arra hívták fel a figyelmet, hogy az AfD az a párt, amely különösen erősen profitál az elégedetlenkedőkből szinte az összes tartományban – ez a jelenség évek óta szinte minden választáson megfigyelhető. Hozzátették, hogy sok választó megítélésében az AfD egyre inkább átalakul a puszta tiltakozó pártból egy olyan párttá, amelyről valójában egyre inkább úgy látják, hogy a problémák megoldására is van kompetenciája.

Borítókép: Nancy Faeser német belügyminiszter, a Német Szociáldemokrata Párt, az SPD hesseni listavezetője az előző napi tartományi választások után a párt berlini székházában tartott sajtóértekezleten 2023. október 9-én (Fotó: MTI/EPA/Hannibal Hanschke)