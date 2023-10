Teljes kudarcot vallott az ukrán ellentámadás

A tavaszra beharangozott ukrán ellentámadás csak nagy nehezen, június 4-én kezdődött el. Az ukránoknak csak lassan sikerül haladniuk a gondosan és precízen kiépített orosz védelmi vonalak miatt. A kezdeti ukrán próbálkozások óta pedig megszilárdult a front, és az ukránok gyakorlatilag a háromrétegű orosz védelmi vonal első felében vannak. Az eddig ismert adatok alapján elmondható, hogy mindössze pár tucat elnéptelenedett települést sikerült visszaszerezniük a támadás során. Kijev nagyobbrészt a NATO által kiképzett dandárokat és nyugati felszerelést használta, aminek egy jelentős része megsemmisült vagy orosz kézre került. Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő közösségi oldalán szemléltette azt, hogy valójában teljes kudarc az ukrán ellentámadás. Mint mondta, ebben a háborúban nem a terület a fő indikátor, a konfliktusnak más mozgatórugói vannak.

Megjegyezte, Josh Holder, a The New York Times újságírója nemrég arról írt, hogy az év eleje óta Oroszország nemhogy visszaszorult volna, hanem további 486 négyzetkilométerrel növelte az általa elfoglalt területet az ukrán ellentámadás közepette.

Nemrég pedig szintén a The New York Times egy másik elemzésében arról írt, hogy lassan halad az ukrán ellentámadás, a sikereket csak méterekben lehet mérni. Faluról falura, utcáról utcára, házról házra harcolnak.

Az offenzíva lassúságát mi sem jelzi jobban, mint hogy a kijelölt Azovi-tenger irányába mindössze öt-hét kilométert sikerült haladniuk az ukránoknak. Legalább még száz kilométert kellene megtenniük ahhoz, hogy elérjék az Azovi-tenger partját, amely az ellentámadás egyik célja.

Trent Maul, az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) elemzője ennek kapcsán arról beszélt, hogy Washington alábecsülte az orosz erőket az ukrán ellentámadás előtt. Maul azt is elmondta, hogy elismeri, hogy amerikai és ukrán tisztviselők nem mérték fel Oroszország védelmi erőinek mélységét.

Az amerikai hírszerzési elemzések szerint az ukrán ellentámadás nem fogja elérni a kulcsfontosságú délkeleti Melitopol városát – idézte a The Washington Post amerikai napilap az értékelést ismerő személyeket. A most már Washingtonban is nyugtázott ukrán sikertelenség oka a lap szerint a jól kiépített orosz védelemben keresendő.

Hatalmas az orosz tüzérségi fölény

Az orosz csapatok háromrétegű védelmi vonalat építettek ki, amelyek közé aknákat, lövészárkokat és csapdákat is telepítettek.

Az újság szerint az ukrán sikertelenségek lehetőséget adhatnak Moszkvának arra, hogy a nyugati fegyverek és a több tízmilliárd dolláros támogatások ellenére Kijev kudarcaira „mutogathasson”. A kudarcok mellé most pedig érkezik a időjárás okozta probléma, amely mindkét fél számára jelentős gondot okozhat a harcok során. A csapadék, a hideg és a sár miatt megbénulhat teljesen minden ukrán törekvés, míg az oroszok jobban tudnának védekezni a jól kiépített erődrendszer miatt.

A rossz idő alapvetően azt jelenti, hogy esik az eső és sár van, tehát a szárazföldi nehéz technika nem tud mozogni, de a drónokat, a rakétákat továbbra is tudják használni. Azt gondolom, az esős időszak beállta után jelentősen lelassulnak a szárazföldi műveletek

– mondta korábban Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzet megkeresésére.