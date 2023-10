Elmaradt Zelenszkij beszéde a román parlamentben

Elmaradt kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólalása a román parlamentben. Sajtóértesülések szerint az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség, valamint Diana Sosoaca, a törvényhozási botrányairól ismert független szenátor a beszéd alatt tiltakozó bannerekkel igyekeztek volna felhívni Ukrajna államfőjének figyelmét az Ukrajnában élő románok jogfosztásaira.

Zelenszkij először látogatott Romániába az orosz–ukrán háború kitörése után. A Klaus Johannis államfővel tartott közös bukaresti sajtótájékoztatóján az ukrán elnök azt mondta, nem készült beszédet mondani a román parlamentben, de következő alkalommal majd megteszi.

Az Agerpres beszámolója szerint a képviselőház és a szenátus összevont házbizottsága kedden délelőtt lefújta a parlament két házának 17 órára tervezett együttes ülését, amelyen Zelenszkijnek az eredeti program szerint beszédet kellett volna mondania.

Az elnöki találkozót követő sajtótájékoztatón Klaus Johannis további támogatásáról biztosította Ukrajnát, beleértve a katonai jellegű támogatást „Ukrajna végső győzelméig”. Később, újságíró kérdésre válaszolva a két államfő kerülte a konkrét választ a támogatás „katonai jellegére” vonatkozóan. Románia eddig nem küldött fegyvereket Ukrajnának.

Johannis elmondta: Románia megemelt kapacitással biztosítja az ukrán gabonatranzitot, de – mint fogalmazott – a román gazdák érdekeit is figyelembe kell venni. A román elnök nyomatékosította: az év végéig döntést szorgalmaz Ukrajna és a Moldovai Köztársaság európai uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdéséről. Johannis a Maszol erdélyi portál beszámolója szerint azt is elmondta, az ukrajnai románok és a romániai ukránok jogairól is tárgyaltak.

Azonos jogokat szeretnénk a nyelvhasználat és az oktatás terén

– hangsúlyozta Johannis. Zelenszkij megköszönte Románia támogatását. Megerősítette, hogy tárgyaltak a kisebbségi jogokról is, de részleteket nem árult el.

Borítókép: Klaus Johannis román államfő (j) fogadja ukrán hivatali partnerét, Volodimir Zelenszkijt katonai tiszteletadás mellett Bukarestben 2023. október 10-én. Zelenszkij hivatalos látogatásra érkezett Romániába (Fotó: MTI/EPA/Robert Ghement)