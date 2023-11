A Kreml mézesmadzagnak tartja az Európai Unió Ukrajna befogadására vonatkozó ígéreteit

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán arról is beszélt, hogy Ukrajna bizonyította: még háború idején is képes előrelépést elérni az uniós vívmányokhoz való igazodás terén. Azt is közölte, hogy az uniós tagjelölti státus megadásáról szóló döntés lendületet adott a reformok megvalósításához az Oroszország által indított háború ellenére.