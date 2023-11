Donald Trump földbe döngölné Bident a jövő évi elnökválasztáson

Donald Trump volt elnök egy évvel a 2024-es elnökválasztás előtt a hat kulcsfontosságú billegő csatatérállamból ötben megelőzi Joe Biden demokrata elnököt — számol be a Breitbart. A The New York Times és a Siena College október 22. és november 3. között végzett új közvélemény-kutatásainak eredményei azt mutatják, hogy Trump egy most tartandó elnökválasztás esetében a regisztrált szavazók körében Arizonában, Georgiában, Michiganben, Nevadában és Pennsylvaniában is három–tíz százalékpontos különbséggel nyerne. Biden csak Wisconsinban előzi meg két százalékponttal a republikánus politikust a közvélemény-kutatás szerint.