Egész Spanyolország lázad a baloldali hazaárulás ellen + videó

A megállapodás nemcsak társadalmi szinten váltott ki óriási felháborodást. Több jobboldali vezetésű autonóm régió vezetője közölte, hogy egyenlő bánásmódot követel, és ha a katalánok tartozásának egy részét elengedik, úgy ők is igényt tartanak ugyanerre az intézkedésre. De nemcsak az ellenzék, hanem a szocialista párt vezetői közül is többen elítélik a párt törekvéseit. Kasztília-La Mancha, Asztúria és Aragónia szocialista vezetői sem támogatják a hatalomért cserébe aláírt, alkotmányosság szempontjából is vitatható egyezséget.