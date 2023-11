Elkergették az autópályát blokkolni akaró klímaaktivistákat + videó

Korábban pedig Berlinben is közúti káoszt okoztak, blokkolták a forgalmat az aktivisták, akik miatt legalább tizenöt mentő elakadt, amelyek nem is tudták felvenni a betegeket. Egyes tüntetők pedig meg akarták mutatni, hogy mennyire elhivatottak, és mennyire jó ötlet az, hogy a betonhoz ragasztják a kezüket, hogy ne lehessen őket elhúzni, ezzel az akcióval azonban akár a kezüket is elveszíthetik.