Péntek reggel, nem sokkal hét óra után egy körülbelül tizenöt fős csapat támadta meg a lyoni La Martinière-Montplaisir középiskolát. A fiatalokból álló csapat tűzijátékkal kezdte el lőni az épületet, állítólag az épületben tartózkodó iskolaigazgató volt a célpont.

Lyon: un lycée visé par des tirs de mortier, deux élèves interpellés pic.twitter.com/AfTme5FR8Z — BFMTV (@BFMTV) November 11, 2023

Az épületben keletkezett kárról egyelőre nincs pontos információ, a bejárati kapu előtt álló kukákat és elektromos robogókat is felgyújtották, úgyhogy, az biztos, hogy nem lesz kevés az okozott anyagi kár.

A rendőrségi nyomozás során már két személyt letartóztattak, akik közül az egyikük biztos, hogy az intézmény tanulója volt.

Az egyik fiú ellen jelenleg is eljárás folyik, míg feltételezhető az is, hogy egy fegyelmi eljárás áll a támadás hátterében, amit az egyik diák ellen indítottak. De folytatódnak a kihallgatások, hogy a további elkövetőket is felkutassa a rendőrség.

Lyon : attaque aux mortiers d’artifice ce vendredi matin contre un lycée du 8e arrondissement. Le proviseur aurait notamment été visé par 10 à 15 individus. Plusieurs interpellations auraient été menées par la police pic.twitter.com/Nnr1eH0OtC — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) November 10, 2023

Ahogy az egyik diák édesanyja fogalmazott az esettel kapcsolatban:

háborús jelenetek játszódtak le, a gyerekek pánikba estek, hogy ilyen megtörténhet, pedig csak az óráikra siettek volna.

„Veszélyes volt” − tette hozzá.

A helyszínre látogatott Mickaël Paccaud, az oktatási kiválóságért felelős regionális tanácsadó és Pierre Oliver, Lyon 2. kerületének polgármestere is „a bátor tanári kart és igazgatót” méltatta.

pic.twitter.com/hXabyyf9mT — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) November 10, 2023

A két politikus felszólította Lyon polgármesterét, hogy szereljen fel kamerákat a város összes középiskolája közelébe. Mint mondták, sajnos nem voltak kamerák a környéken, amelyek megkönnyítették volna a nyomozást, ám a gimnáziumban felszereltek lehetővé tették az elkövetők letartóztatását. A kamerák valódi megoldást jelentenek ezeknek az egyéneknek a megállítására − tették hozzá.

A tanárok elleni agresszió sajnos lassan majdnem mindennapos Franciaországban. Lapunk is írt korábban arról, hogy mennyire sok pedagógusra támadnak rá a tanulók a francia oktatási intézményekben.