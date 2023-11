Hatalmon maradhat a baloldal Spanyolországban

Úgy tűnik, eléri célját a spanyol baloldal, és jövő héten beiktathatják Pedro Sánchezt miniszterelnökként.

Egy hét intenzív és többször zátonyra futott tárgyalás után a szocialista párt (PSOE) csütörtök reggel bejelentette, hogy a katalán republikánusok (ERC) után megállapodott az amnesztiatörvényről a Junts per Catalunya (Együtt Katalóniáért) volt elnökével, Carles Puigdemont-nal is.

Ezzel pedig elhárult a legnagyobb akadály az újabb baloldali kormánykoalíció megalakítása elől.

Az egyeztetések lassan haladtak, mert Puigdemont tisztázni akarta a jövőbeli amnesztia pontos feltételeit, határait és annak hatályát is. A részletes kidolgozás nélkül nem volt hajlandó elfogadni a szocialisták által ajánlott paktumot, ami érthető is, hisz ő maga lesz a legfőbb érintett ebben a kedvezményben. Ezenkívül olyan személyekre is ki akarta terjeszteni a kegyelmi intézkedést, akik nem köthetők közvetlenül a katalán függetlenségi mozgalomhoz, de a Junts szerint bírósági üldözés áldozataivá váltak.

Puigdemont 2017-ben alkotmányellenesen kikiáltotta Katalónia függetlenségét, de a felelősséget már nem merte vállalni tetteiért, ehelyett Belgiumba menekült néhány szeparatista kollégájával együtt, és azóta is szökevényként bujkál a spanyol hatóságok elől.

Mivel az idei előre hozott parlamenti választásokon a szocialista párt elbukott, és bár blokkolni tudta a jobboldal kormányalakítását, jelen pillanatban ki van szolgáltatva Puigdemont-nak és a Katalóniában kormányzó republikánusoknak, mivel csak az ő segítségükkel tud hatalmon maradni. Ennek tudatában a szeparatisták kezükbe is vették az irányítást és közölték, hogy csak akkor segítenek Pedro Sánchez kormányfői beiktatásában, ha a függetlenségpártiak egyéb követeléseik mellett megkapják az amnesztiát, vagyis Puigdemont hat év után büntetlenül térhet haza Spanyolországba.

A csütörtökön megszületett egyezséget Brüsszelben írják alá.

Puigdemont délután tart sajtótájékoztatót, amin bejelenti, hogy pártja elő fogja segíteni Pedro Sánchez kormányalakítását. A szocialista párt részéről Santos Cerdán közölte, hogy az amnesztiatörvényről szóló megállapodás, ami a 2012-től 2023-ig a függetlenségi mozgalomhoz köthető személyekre vonatkozik majd, nem azért született meg elsődlegesen, hogy Pedro Sánchez beiktatása megvalósulhasson, hanem a következő négy év törvényhozását hivatott stabilizálni.

Hozzátette, hogy pártja történelminek tartja a megegyezést és az volt vele a célja, hogy ne a múlt határozza meg Spanyolország jövőjét, hanem egy nyitottabb és jobb társadalmat építsenek fel és emellett mielőbb megalakíthassák progresszív kormányukat.

Az amnesztiatörvény parlament elé terjesztése és elfogadtatása azonban nem lesz egyszerű feladat. A Legfelsőbb Bírósági Tanács például már jelezte, hogy visszautasítja az intézkedést,

mert nem fér össze a jogállamisággal, semmibe veszi a bíróságok munkáját és létrehoz egy olyan politikai osztályt, ami büntetlenül marad a tetteiért. A jogállamiság lehetséges megsértése miatt szerdán már Brüsszel is arra szólította fel a szocialista pártot, hogy adjon részletes tájékoztatást az amnesztiatörvényről.

A katalán–szocialista paktum megkötése lehetővé teszi, hogy akár már jövő héten megtartsák a Sánchez miniszterelnöki beiktatásához szükséges országgyűlési szavazást. A szocialista párt ugyanis most már fel tudja mutatni a kormányzáshoz szükséges többséget. Egyetlen egyezséget kell már csak megkötnie, a baszk nacionalistákkal (PNV), de az már semmiség lesz a katalánokkal lefolytatott tárgyaláshoz képest, ráadásul nem is előfeltétel, mivel ha a baszkok nem is támogatják, Sánchez akkor is meg tudja alakítani a kormányát.

Közben a spanyol állampolgárok is tüntetnek a paktum ellen. Madridban naponta több ezren tiltakoznak a szocialista párt Ferraz utcai székháza előtt, és követelik Sánchez valamint Puigdemont börtönbe zárását. Kedden a rendőrök összecsaptak néhány tüntető csoporttal, 39-en megsérültek, közülük többen kórházba is kerültek szemsérülés és zúzódások miatt. Szerdán az észak-spanyolországi Santander városában is 3500 ember gyűlt össze, hogy kifejezze egyet nem értését azzal, hogy a bűnözők és Katalónia régió jogellenes kedvezményekben részesül csak azért, hogy Sánchez és a szocialista párt megtarthassa hatalmát.

Az országos szintű tüntetések egész héten folytatódni fognak, a jobboldali Néppárt (PP) vasárnapra ráadásul egy nagyszabású, békés demonstrációt is meghirdetett, és Madridban várják azokat az állampolgárokat, akik nem értenek egyet az amnesztiatörvénnyel. A régió vezetője, Isabel Díaz Ayuso csütörtök délelőtt a megállapodás hírére reagálva közölte:

Diktatúrát kényszerítettek ránk, és ennek a folyamatnak még csak az elején járunk.

Kiemelte, hogy a jelenlegi politikai folyamatokat az a Carles Puigdemont irányítja, aki szívből gyűlöli Spanyolországot, Sáncheznek köszönhetően viszont mégis ő fog dönteni az ország sorsáról.

