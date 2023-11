Így rejtették el a fegyvereket a Hamász terroristái a gázai kórházban + videó

Az izraeli hadsereg (IDF) szerdán számolt be arról, hogy egy gázai kórházban fegyvereket és más katonai eszközöket találtak. Az IDF most egy videót is megosztott arról, hogyan rejtették el a Hamász terroristái fegyvereiket a Sifa kórházban. A felvételen Jonathan Conricus szóvivő mutatja be a katonák által felfedezett fegyvereket, MRI-szkennerek mögé rejtett AK–47-es gépkarabélyokat, gránátokat, golyóálló mellényeket – a sort még lehetne folytatni. Ahogy arra az IDF szóvivője is rámutat a videóben, a kórház összes biztonsági kamerája fekete ragasztószalaggal volt le takarva a bizonyítékok elrejtésének érdekében.

Az IDF egy laptopot is talált a kórházban, ami Conricus elmondása szerint első ránézésre is rengeteg terhelő bizonyítékot tartalmaz a Hamászra nézve.

Mint mondta, minden itt talált eszközt alaposan megvizsgálnak az elkövetkező napokban.

A palesztin egészségügyi minisztérium tagadta a vádakat, közleményük szerint nem találhattak fegyvereket a kórházban.

Borítókép: Palesztin asszony ül egy izraeli légcsapásban megsemmisült épület romjai között a Gázai övezet déli részén fekvõ Rafahban 2023. november 14-én (Fotó: MTI/AP/Hatem Ali)