Még ebben a hónapban találkozhat az amerikai és a kínai elnök

Biden később sem volt hajlandó visszavonni a megjegyzését.

Másrészt akadnak azért biztató fejlemények is a két nagyhatalom kapcsolatában. Októberben kétpárti szenátusi bizottság látogatott az ázsiai országba, a napokban pedig Gavin Newsom kaliforniai kormányzó, aki klímaügyekről tárgyalt, is meglehetősen pozitív fogadtatásban részesült – számol be róla a Politico hírportál.

Bár a Fehér Ház szóvivője nem árult el részleteket a lehetséges napirendi pontokkal kapcsolatban, elég valószínű, hogy a közel-keleti helyzet áll majd a megbeszélés középpontjában. Kína szoros kapcsolatot ápol Iránnal, a Hamász palesztin terrorszervezet egyik legfőbb támogatójával, bár az elmúlt években Izraellel is egyre jobbá vált a viszonya – írja a BBC. A közelmúlt eseményeinek kapcsán azonban a közösségimédia-posztok tanúsága szerint Kínában is egyre inkább fellángolt az antiszemitizmus.

Joe Biden és Hszi Csin-ping legutóbb egy évvel ezelőtt, 2022 novemberében találkozott Indonéziában a G20-as csúcson.

Borítókép: Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: MTI/AP)