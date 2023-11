Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt a The Sun brit napilapnak, hogy legalább öt-hat ellene irányuló gyilkossági kísérletet akadályozott már meg az ukrán titkosszolgálat. Az elnök elmondása szerint már nem is foglalkoztatják ezek a hírek és nem is veszi túl komolyan.