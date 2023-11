Nem sokkal később videót is közölt magáról Zelenszkij, bizonyítva, hogy bár Kijev körül súlyos harcok dúlnak, nem hagyta el a fővárost. Beszámolója szerint az oroszok szemét továbbra is szúrja, hogy hatalmon van, és továbbra is kísérleteket tesznek a likvidálására.

A hadművelet a Majdan 3 nevet kapta. Célja, hogy lecseréljék az elnököt

– fogalmazott Zelenszkij.

Hozzátette azonban, hogy nem feltétlenül a megölésével akar Moszkva új elnököt a posztszovjet ország élére helyezni.

Az ukrán elnök az interjú során kitért a háborús helyzetre is. Elmondta, Ukrajna részéről továbbra is erős az akarat Oroszország legyőzésére, ám látni annak is jeleit, hogy a lakosság belefáradt a háborúba: az embereknek már elegük van az állandó légitámadásokból, ágyúzásokból, valamint abból, hogy az orosz csapatok lerombolják az otthonokat, megölve a civileket.

Ha felteszi nekik a kérdést, hogy hajlandók-e feladni Oroszországot, a mi földjeinket?; Készen állnak arra, hogy oroszokkal beszéljenek arról, hogyan lehetne véget vetni mindennek?; Készen állnak, hogy kompromisszumot kössünk Putyinnal? – akkor azt fogják mondani, nem fáradtunk el, készek vagyunk tovább harcolni

– magyarázta Zelenszkij, aki szerint a hosszú háború ellenére inkább a harcokat választják az emberek, mint azt, hogy engedjenek Moszkvának.

Ugyanakkor elismerte, az ukrán ellentámadás korántsem halad a tervek szerint, és elenyésző az előrehaladás.

Kiemelte, csökkent Ukrajna nemzetközi támogatottsága is, miután a várt eredmények elmaradtak. „Sokkal több sikeres eredményre van szükségünk a csatatéren” – tette hozzá. Eredeti tervek szerint 2024. március 31-én tartanának elnökválasztást Ukrajnában, ám Zelenszkij a hadiállapotra hivatkozva kizárta a voksolás lehetőségét.