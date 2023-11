Túlrepült a kifutópályán, ezért a Kaneohe-öbölben hajtott végre kényszerleszállást az amerikai haditengerészet egyik repülőgépe, kilenc utassal a fedélzetén – adta hírül kedden az Associated Press amerikai hírügynökség. A hatóságok közlése szerint az utasok sértetlenül hagyták el a járművet, a jelenetről videófelvételek is készültek. A P-8 Poseidon típusú tengerészeti járőr- és tengeralattjáró-elhárító repülőgép hétfő délután, kettő óra előtt három perccel landolt az öbölben.

A hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben, hogy miért volt szükség a kényszerleszállásra, ám a Hawaii News Now helyi televíziós csatorna szerint a manőverben szerepet játszhatott az esős és szeles időjárás. A csatorna cikkében Peter Forman amerikai szakértőt is idézte, aki kiemelte, a Kaneohe városához tartozó haditengerészeti repülőtér kifutópályája rövidebb a szokásosnál.

Az esetnek többen is szemtanúi voltak, és a sajtónak azt a 2009-es esetet idézték fel, amikor nem sokkal a felszállás után az US Airways amerikai légitársaság 1549-es járata a Hudson folyón hajtott végre kényszerleszállást egy csapat madárral való ütközést követően. A gépen 150 utas és öt legénységi tag tartózkodott, mindenki túlélte a manővert. Az esetről 2016-ban életrajzi dráma is készült Sully – Csoda a Hudson folyón címmel.

Borítókép: Az amerikai haditengerészet P-8 Poseidon nevű gépe (Fotó: Wikipédia)