Elegük van a spanyoloknak. Hétfőn már füstbombákkal és gumilövedékekkel kellett feloszlatni az újabb kormányellenes tüntetést Madridban. Több ezer ember gyűlt össze a szocialista párt (PSOE) Ferraz utcai székháza előtt, hogy tiltakozzon a katalán függetlenségpárti vezetőknek, köztük a Katalónia elszakadását 2017-ben alkotmányellenesen kikilátó és azóta szökevényként Belgiumban bujkáló Carles Puigdemont-nak szánt amnesztia ellen.

Detención en la calle Ferraz en la manifestación contra la amnistía. pic.twitter.com/BpsgcQmZG6 — javimaba (@javimaba) November 6, 2023

A résztvevők a „Pedro Sánchez és Puigdemont börtönbe” és a „Spanyolország nem eladó” szlogeneket skandálták, transzparenseiken pedig a „Pedro Sánchez áruló”, és a „Nem az amnesztiára” feliratok szerepeltek.

Último vídeo que pude grabar anoche, justo antes de que la policía de Marlaska empezara a gasearnos.



Así seguía Ferraz después de dos horas de manifestación.



Esta tarde, más. pic.twitter.com/T2EwO9sJNR — Gay de VOX 🇪🇸 (@callateprogre) November 7, 2023

Orgulloso de los que habéis acudido hoy a Ferraz, nos han impedido continuar la manifestación, el autócrata tiene el monopolio del uso de la fuerza y nosotros somos gente pacífica que ama España, pero se nos está agotando la paciencia, todo tiene sus límites. Viva España🇪🇸 pic.twitter.com/YSpjOHuPWy — Sr.Liberal🇪🇸 (@SrLiberal) November 6, 2023

A madridi kormányküldöttség 3800-ra tette a tüntetők számát, ami már a harmadik volt a PSOE-székház előtt azóta, hogy a párt bejelentette a katalánokkal kötött megállapodás részleteit, ami ahhoz szükséges, hogy Pedro Sánchez újra Spanyolország miniszterelnöke lehessen. A katalánok nélkül ugyanis nincs meg az ehhez nélkülözhetetlen országgyűlési támogatottsága.

A tiltakozók és a rendőrök között most először alakult ki komoly feszültség, miután egy csoport megpróbálta áttörni a rendőrségi kordont, majd fáklyákat és petárdákat gyújtottak, illetve üvegekkel dobálták meg az ügynököket. Mások konténereket és robogókat borítottak fel, emiatt végül a rohamrendőröknek kellett beavatkozniuk, akik gumilövedékekkel és füstbombával oszlatták fel a tömeget, miközben három embert letartóztattak a hatóság elleni támadások miatt.

A tüntetésen részt vett a Vox vezetője, Santiago Abascal is, aki saját X-oldalán jelentette be, hogy felvonul a tiltakozó tömeggel, csakúgy, mint a párt más vezetői, valamint Kasztília és León régió alelnöke is.

Vamos a Ferraz. — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 6, 2023

A madridival párhuzamosan más városokban is tüntettek az emberek. Barcelonában, Valenciában, Badajozban, Sevillában, Valenciában, Oviedóban, Salamancában, Tarragonában, Zaragozában és Valladolidban is tömegek gyűltek össze a helyi PSOE-központok előtt, hogy kezükben spanyol zászlóval küzdjenek az igazságosságért, mellyel véleményük szerint nem fér össze a bűnözőknek szánt amnesztia. A madridin kívül ugyanakkor sehol nem volt komolyabb rendbontás.

A szocialista pártot úgy tűnik, még mindig hidegen hagyja az emberek egyre hangosabb tiltakozása. Pedro Sánchez ügyvivő kormányfő közölte: „senki sem tudja megfélemlíteni a PSOE-t”, majd kifejtette, hogy szerinte a „pártszékház elleni támadások egyenlők a demokrácia elleni támadásokkal”.

Borítókép: Tüntetők Spanyolországban (Fotó: Urbanandsport/NurPhoto/AFP)