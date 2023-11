Továbbra is vezet Donald Trump az országos felmérésekben

Friss közvélemény-kutatási eredményeket tettek közzé a 2024-es amerikai elnökválasztással kapcsolatban. A The Economist és a YouGov közös felmérésében, amelyhez november 11–14. között gyűjtötték az adatokat, Trump 43 százalékos eredménnyel, egy százalékponttal vezet Biden előtt – írja a Breitbart amerikai hírportál.

Míg Trump javított eredményén a legutóbbi felmérés óta, Biden stagnál.

🇺🇲 NATIONAL POLL: @YouGovAmerica



Trump 43% [+1]

Biden 42% [=]

--

Another candidate 7%

——

GOP PRES:

Trump 57% [+1]

DeSantis 19% [+2]

Haley 9% [+1]

Ramaswamy 4% [-1]

Scott 3% [+2]

Christie 0% [-1]



[Change vs Oct. 31]



N=1,271 | 546 GOP RVs | 11/11-14https://t.co/g2QNxyg5Mr pic.twitter.com/Q6jtavVN2U — InteractivePolls (@IAPolls2022) November 15, 2023

A független szavazók körében Trump előnye három százalékpont Bidennel szemben, 38 százalék 35 ellenében.

A felmérés során a válaszadókat arra is megkérték, hogy személyes preferenciáiktól függetlenül határozzák meg, szerintük ki kerülne ki győztesen egy Trump–Biden-visszavágóból. Ebben az esetben is Trump van előnyben, mivel a regisztrált szavazók 43 százaléka szerint Trump győzne, szemben a Bidenre ugyanezt mondó 38 százalékkal. További 19 százalék bizonytalan.

Más felmérésekhez hasonlóan ez a kutatás is azt mutatta, hogy a republikánus előválasztási versenyben Trump a befutó, 56 százalékos támogatottsággal.

Az országos eredményekhez hasonlóan fontos, hogy a Bloomberg News és Morning Consult nemrég közzétett közvélemény-kutatása szerint Trump nem csupán országos szinten, de a kulcsfontosságú ingaállamokban, például Arizonában, Georgiában, Nevadában, Észak-Karolinában, Pennsylvaniában és Wisconsinban is megelőzi Bident.

🇺🇲 2024 GE: Bloomberg/Morning Consult



GEORGIA

Trump 48% (+7)

Biden 41%



ARIZONA

Trump 46% (+4)

Biden 42%

.

PENNSYLVANIA

Trump 47% (+3)

Biden 44%

.

NEVADA

Trump 46% (+3)

Biden 43%

.

WISCONSIN

Trump 47% (+1)

Biden 46%

.

NORTH CAROLINA

Trump 48% (+9)

Biden 39%

.

MICHIGAN

Biden… pic.twitter.com/BXZfA7XDdp — InteractivePolls (@IAPolls2022) November 9, 2023

A demokraták gyászos eredményeinek egyik fő oka a határvédelem kérdése, ebben az ügyben már a demokraták is egyre kevésbé elégedettek Joe Biden döntéseivel – írja a The Washington Post amerikai napilap.

A lap a Siena College felmérését idézi, amely szerint majdnem ugyanannyi New York-i demokrata nevezte az elmúlt húsz évben az államba érkező migránsokat „tehernek” (35 százalék), mint ahányan „előnynek” (37 százalék).

A New York-i demokraták 75 százaléka szerint a migránsok közelmúltbeli beáramlása az államba legalább „valamilyen mértékben komoly” problémát jelent.

A válaszadók közel fele (47 százalék) szerint a migráció „nagyon komoly” probléma.

A megkérdezett demokraták 53 százaléka egyetértett azzal a kijelentéssel, hogy „a New York-iak már eleget tettek az új migránsokért, és most azon kellene dolgozni, hogy lassítsák a New Yorkba érkező migránsok beáramlását”. A másik felkínált válasszal, miszerint az államnak „be kellene fogadnia az új migránsokat, és azon kellene dolgoznia, hogy beilleszkedjenek New Yorkba”, a válaszadók 41 százaléka értett egyet.

És ez nem az egyetlen felmérés, amely a demokraták véleményének eltolódását mutatja.

A Fox News amerikai televíziós hálózat által nemrég publikált közvélemény-kutatási adatok szerint a demokraták többsége legalább „nagyon” aggódik a határbiztonság miatt. A múlt hónapban pedig szintén a Fox News kutatásában a demokraták háromnegyede minősítette a déli határon kialakult helyzetet „vészhelyzetnek” vagy „súlyos problémának”.

Ez kétszerese a 2019 elején mért 37 százaléknak.

A Quinnipiac Egyetem e havi közvélemény-kutatása szerint a függetlenek 71 százaléka, a demokraták 30 százaléka helytelenítette azt, ahogy Biden a bevándorlást kezeli.

Borítókép: Donald Trump volt amerikai elnök (Fotó: Brandon Bell/Getty Images North America/Getty Images via AFP)