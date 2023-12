Bidenék stratégiát váltottak, Ukrajna győzelme nem cél többé

Úgy tűnik, csendben stratégiát váltott a Biden-kormányzat az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Az ukrán győzelem már nem téma, most az Egyesült Államok – és európai szövetségesei – már arra törekszik, hogy javítsa a háborúban álló ország helyzetét egy esetleges tárgyaláson – tudta meg a Politico hírportál egy amerikai tisztségviselőtől és egy Washingtonba akkreditált uniós diplomatától.

Bármit hangoztat is a Fehér Ház, Volodimir Zelenszkij sikeresnek nehezen nevezhető ellentámadása után a háttérben az amerikai és európai tisztviselők már arról tárgyalnak, hogy úgy csoportosítsák át az ukrán erőket, hogy erősebb védelmi pozícióba kerüljenek a keleti orosz erőkkel szemben.

Ez az erőfeszítés magában foglalja a légvédelmi rendszerek megerősítését, és erődítmények, szögesdrótakadályok, páncéltörő akadályok és árkok építését is Ukrajna északi, Belarusszal közös határa mentén – mondják a név nélkül nyilatkozó tisztségviselők.

Ezen túlmenően a Biden-kormányzat arra összpontosít, hogy a lehető leggyorsabban megerősítse Ukrajna saját védelmi iparát.

Végig ez volt az elméletünk az ügyről – ez a háború csak tárgyalással érhet véget. Azt akarjuk, hogy Ukrajna a lehető legerősebb pozícióban legyen, amikor erre sor kerül

− engedett bepillantást a valódi amerikai álláspontba egy fehér házi tisztségviselő.

Azt is hangsúlyozta azonban, hogy egyelőre nem terveznek tárgyalásokat, és hogy az ukrán erők helyenként még mindig offenzívában vannak.

A két hadsereg továbbra is nagyrészt patthelyzetben van, de Vlagyimir Putyin orosz elnök nemrég jelezte, hogy hajlandó kompromisszumot kötni, ha Oroszország megtarthatja az általa részben ellenőrzött kelet-ukrajnai területeket, amelyek Ukrajna területének nagyjából 20 százalékát jelentik − jelentette a The New York Times a múlt héten.

Biden helyzetét tovább bonyolítja a közelgő választás, ugyanis amúgy is gyenge támogatottságát tovább ronthatja, ha nyilvánosan hátat fordít Ukrajnának.

„Ezek a megbeszélések [a béketárgyalásokról] megkezdődtek, de [a kormányzat] nem hátrálhat meg nyilvánosan, mert ez politikai kockázatot jelent” Biden számára – mondta egy névtelenséget kérő kongresszusi tisztviselő.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Michael Reynolds)