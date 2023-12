Elnökválasztást tart a két rivális nagyhatalom

Szakértők szerint noha a szavazólapon Putyin nevén túl más politikusok is lesznek, aligha lehet számítani nagy versenyre. A TASZSZ orosz állami hírügynökség értesülései szerint 29-en jelezték, indulnának az elnöki posztért. Becslések szerint a 110 millió szavazásra jogosult állampolgárból 70-80 millióan fognak voksolni. Moszkva még azt is tervbe vette, kiterjeszti a voksolást azokra az ukrajnai területekre, melyek orosz kézre kerültek a háború alatt, noha Kijev közölte, a szavazatok nem fognak számítani semmit és minden megfigyelő ellen büntetőeljárást fognak indítani.

Még az eljárások sora sem szabhat gátat Trump győzelmének

Nemcsak Oroszországban, de az Egyesült Államokban is nagy erőkkel készülnek a jövő évi elnökválasztásra, melyet a tervek szerint november 5-én tartanak meg. Az elnöki székért politikusok sora indul, ám a The New York Times amerikai napilap rámutatott, a valódi verseny résztvevője a republikánus párti Donald Trump és a demokrata párti Joe Biden jelenlegi amerikai elnök lesznek – már amennyiben pártjaik őket indítják, ám ez aligha lesz másképp. Noha Trump ellen több büntetőeljárás indult és a demokraták mindent megtesznek, hogy riválisukat ellehetetlenítsék, a közvélemény-kutatások az előző amerikai elnök győzelmét jósolják.

🇺🇸 US Presidential Election poll



Trump: 48%

Biden: 38%



(Rasmussen Reports) pic.twitter.com/5qjT2sFCF2 — The Spectator Index (@spectatorindex) December 16, 2023

A The New York Times és a Siena Poll közös, december 10–14. között készített felmérése szerint a válaszadók 46 százaléka szavazna Trumpra, 44 százalékuk pedig Bidenre.

Az utóbbi időben közzétett felmérésekből az derült ki, egyre több szavazó tartja Bident túl idősnek ahhoz, hogy vezesse az Egyesült Államokat. Népszerűségének az olyan pillanatok sem tesznek jót, amikor fontos események alatt elalszik vagy éppen nem tudja, mikor merre kell mennie.

Borítókép: A Republikánus Párt elnökjelöltségére pályázó Donald Trump volt amerikai elnök az Iowa állambeli Waterloo-ban tartott kampányrendezvényén 2023. december 19-én (Fotó: MTI/AP/Charlie Neibergall)