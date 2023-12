Partot ért a magyar nagystratégia az Egyesült Államokban

Szánthó Miklós a Shea Bradley-Farrell, az amerikai Counterpoint Institute elnöke által írt és a központ gondozásában megjelent kötetről hangsúlyozta: Magyarország a szuverenitásáért folytatott küzdelmek során megtanulta, hogy birodalmak háborúskodása esetén mindig ütközőzónává vált, de összekapcsoltság és béke idején Kelet és Nyugat találkozási pontja tud lenni.

Ezért utasítjuk el a világot hódító szándékkal ismét blokkosítani vágyó új hidegháborús logikát és az ideológiai gyarmatosítást előkészítő woke agymosást is.

A központ vezetője kiemelte: „A woke idealizált emberének nincs Istene, nincs hazája, azt sem tudja, hogy fiú-e vagy lány, és az így »üressé tett« ember könnyen integrálható a globális struktúrákba, és könnyű prédája lesz a legszörnyűbb totalitárius ideológiáknak.”

Az Alapjogokért Központ főigazgatója a jelenlegi geopolitikai helyzetről szólva azt is egyértelművé tette, hogy Európa stratégiai gyengülése – hiába ünnepli ezt az amerikai baloldal – voltaképpen éppúgy káros az USA-nak, mint az uniónak.

Amerika sokkal jobban járna egy életerős, dinamikus európai szövetségessel, mint azzal az erőtlen teherrel, amivé az EU vált

– mondta Szánthó Miklós.

Dr. Shea Bradley-Farrell, az Alapjogokért Központ vezető kutatója, a könyv szerzője a műről tartott kerekasztal-beszélgetésen rámutatott arra, hogy Magyarországnak milyen kemény múltja volt, de túlélték, és nem csak túlélték, hanem nap mint nap – különösen 13 éve, amióta az országnak konzervatív kormánya van – azon dolgoznak, hogyan tudják jobbá tenni a jövőjüket: támogató családpolitikával, szuverenitásvédelemmel és az illegális migráció elleni küzdelemmel.

Gavin Wax, a New York Young Republican Club elnöke is kiemelte hazánk bátorságát, ellenálló képességét a progresszív baloldal törekvései ellen:

A magyaroknak szabadoknak kell maradniuk, nem eshetnek vissza a viszontagságos múltba.

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a Last Warning to the West című könyv bemutatóján (Fotó: Alapjogokért Központ/Uwa Iduozee)