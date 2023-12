Személyesen vezeti Ferenc pápa a karácsonyi szertartásokat

A szertartás végén a gyermekek a bazilikában felállított betlehemben, a jászolban helyezik el a gyermek Jézus szobrát. Ezzel egy időben a Szent Péter téri betlehemben is elhelyezik a kis Jézus szobrát. December 25-én délben Ferenc pápa a bazilika központi lodzsájáról mondja el karácsonyi üzenetét, melynek hagyományos témája a béke. Az egyházfő felsorolja a konfliktusok dúlta földrajzi térségeket, és szokás szerint érinti a legaktuálisabb nemzetközi problémákat. Az utóbbi napokban minden beszédében azonnali békét sürgetett a konfliktusok sújtotta térségekben, Ukrajnában éppúgy, mint Izraelben és a palesztin területeken, valamint Szíriában is. Az olasz nyelvű beszéd után latinul ünnepi urbi et orbi áldását adja Róma városára és a világra.

A pápa szavait több tízezren hallgatják majd a Szent Péter téren, és több millióan a televízión, rádión és interneten keresztül.