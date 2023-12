Feldühödtek az olaszok egy élelmiszer-történész állításai miatt + videó

Az elmúlt közel 70 évben rosszul főzték az olaszok a híres carbonara tésztát – állította nemrégiben egy élelmiszer-történész. Luca Cesari ugyanis megtalálta az étel először leírt receptjét, mely 1954-ben jelent meg a La Cuciana Italiana nevű magazinban. A 69 évvel ezelőtt megjelent leírásban a guanciale tokaszalonna helyett a pancetta szerepel a hozzávalók között, továbbá a svájci Gruyére sajtot írja a parmigiano és a pecorino helyett. A Cesari által eredetinek tartott recept a szószra is kitér, melyhez – ellentétben a napjainkban használt receptekkel – a tojássárgáját és -fehérjét is fel kell használni, továbbá fokhagymát is javasol hozzá.

Nem hagyták szó nélkül az élelmiszer-történész állításait az olaszok, egészen erős kritikákat fogalmaztak meg – tekintve, hogy a carbonara tésztát az olasz konyha alapjának tekintik.

Cesari még halálos fenyegetéseket is kapott azt követően, hogy közösségi oldalára arról posztolt egy videót, ahogyan az 50-es években megjelent recept alapján készíti el a világhírű ételt.

Lehet rosszat mondani a pápáról, a Lazioról és az AS Romaról (olasz futballcsapatok – szerk.) és a miniszterelnökről. De a carbonaráról? Nem

– fogalmazott írásában a Gambero Rosso olasz gasztronómiai magazin.

A lap hozzátette: az 1954-ben közzétett recept több okból sem lehet az eredeti leírása a carbonarának, köztük említette a Gruxére sajtot, mely nem része az olasz konyhának. „Az eredmény egy rosszul fűszerezett, meglehetősen száraz carbonara, mely nagyon különbözik attól, amihez hozzászoktunk” – összegezte a Gambero Rosso, hogy mire számíthatunk, ha a közel hetven évvel ezelőtti recept alapján készítjük el a világhírű tésztát.