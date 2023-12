Több száz óvodáskorú gyermeket kezeltek a genderklinikán

Az elmúlt tíz évben 382 hatéves és annál fiatalabb gyermeket utaltak be a brit nemzeti egészségügyi szolgálat, az NHS Tavistock and Portman nevű klinikájára, a „nemi identitást fejlesztő szolgálathoz”, derül ki a Tavistock friss adataiból, amelyeket a Daily Mail tett közzé, írja a V4NA hírügynökség.

A klinikára, ahol hivatalosan nincs alsó korhatár,

2010 és 2020 között 12 hároméves gyermeket utaltak be, valamint 61 négyéves, 140 ötéves és 169 hatéves gyermeket.

A transzklinikára küldött fiatalok száma mutatja, hogy milyen gyorsan terjedt az elképzelés és az ideológia, miszerint már óvodáskorú gyermekek is szenvedhetnek „nemi identitászavarban”:

Míg 2010-11-ben 136 gyermeket utaltak be a nemváltó klinikára, addig egy évtizeddel később pedig már 3585-öt.

Az adatokat magyarázva a Tavistock azt közölte, hogy bár valóban fogadnak hároméveseket is, rajtuk valójában nem végeznek „kezelést”, hanem – mint fogalmaztak – a személyzet általában „egyszeri megbeszélést tart” a szülőkkel vagy gondviselőkkel, hogy „támogatást és tanácsadást nyújtsanak”.

A Tavistock Klinika egyébként botrányos múltra tekint vissza, és hamarosan bezárják, miután

több ezer család indított jogi eljárást ellenük, amiért félrediagnosztizálták a gyermekeiket, sok esetben visszafordíthatatlan károkat okozva, többek között tinédzsereken végrehajtott műtétekkel, néhány gyermeknek pedig már egyetlen konzultáció után pubertásblokkoló gyógyszereket írtak fel.

Ahogy arról korábban a V4NA beszámolt, a klinika bezárása után továbbra is kezelnek majd gyerekeket az Egyesült Királyságban, akik állítólagosan nemi diszfóriában szenvednek. Számára regionális központokat nyitnak a meglévő gyermekkórházakban, ahol a mentális egészségügyi szolgálatokkal szorosabb kapcsolatban, és megfelelő gyógyszerek használatával válthatnak nemet a kiskorúak. Emellett ezek az új központok adatgyűjtésre és a pubertásblokkolók hatásainak nyomon követésére is alkalmasak lesznek, amit a Tavistock nem tett meg a 16 év alattiak esetében.

A Tavistock szolgáltatásainak felülvizsgálatát Dr. Hilary Cass gyermekorvos, a Gyermekgyógyászati és Gyermekegészségügyi Királyi Kollégium korábbi elnöke vezette. Cass azt mondta, hogy a nemi diszfória kezelésére szolgáló pubertásblokkolók hatékonyságára vonatkozó jelenlegi bizonyítékok elégtelenek, és nem tud semmilyen határozott ajánlást tenni az alkalmazásukra vonatkozóan.

Cass jelentésében úgy találta, hogy „a klinika nem volt biztonságos és hosszú távon életképes megoldás, mivel a nemi identitásról szóló beszélgetés és a kezelésre való törekvés háttérbe szorította az intézménybe kerülő gyermekek egyéb mentális és egészségügyi problémáit. Az új klinikáknak rendelkezniük kell tudományos és oktatási funkciókkal, hogy az ott dolgozók nyomon kövessék a hormonterápiára kerülő gyerekek útját”.

2021-ben egyébként a Tavistockban közel 5000 olyan gyermek volt várólistán, akik nemváltoztató kezelésekre vártak.

A Daily Mail beszámolója ugyanakkor arra is rámutat, hogy a brit egészségügyi szolgálat vezetői most azt fontolgatják, hogy a jövőben hétéves alsó korhatárt vezetnek be a betegek számára, mivel a fiatalabb gyermekek nem tudnak értelmesen kommunikálni az orvosokkal arról, hogy az ellenkező neműként akarnak azonosulni. Az NHS England új konzultációja azt is elismeri, hogy a kisfiúk érdeklődése a lányok ruhái vagy játékai iránt, vagy fordítva, „meglehetősen gyakori”, és „általában nem utal nemi diszfóriára”.

Borítókép: A transzneműek szimbóluma (Forrás: Twitter/SammysAmiga)