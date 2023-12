Tusk lerombolta Lengyelországot + videó

Az Ordo Iuris Institute hozzáteszi, hogy amikor Bartlomiej Sienkiewicz, a kulturális és nemzeti örökség ügyvezető minisztere (eredeti foglalkozását tekintve állambiztonsági tiszt) elbocsátotta a lengyel közszolgálati televízió és rádió, valamint a lengyel állami hírügynökség vezetőit, és új felügyelőbizottságokat nevezett ki helyettük, a törvényi rendelkezések megsértésével cselekedett.

A Tusk-kormány alkotmányellenes és törvénytelen döntései miatt tömegek vonultak utcára. Karácsony előtt a korábbi kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) támogatói tüntettek a lengyel közszolgálati televízió, a TVP varsói székháza előtt. Jaroslaw Kaczyinski, a PiS vezetője a tiltakozók között állt, és úgy fogalmazott:

Nincs demokrácia médiapluralizmus vagy erős kormányellenes média nélkül, Lengyelországban pedig ez a közmédia.

Hozzátette, hogy a PiS politikusai egymást váltva folytatják a tiltakozást. Az Origó cikke is beszámolt arról, hogy a közösségi oldalakra olyan felvételek is felkerültek, amelyek szerint a lengyel közszolgálati televízió székházába csak úgy léphettek be a munkatársak, hogy előtte a rendőrök igazoltatták őket.





Amit látunk, az nyílt erőszak, megfélemlítés és egy leplezetlen kísérlet arra, hogy a nyilvánosságot és a véleményszabadságot páros lábbal tiporják, és minden ellenvéleményt elhallgattassanak. Mindez jól mutatja, hogy mivé torzult mára a baloldali-liberális politika

– fogalmazott korábban a lengyel helyzettel kapcsolatban a Magyar Nemzetnek Hidvéghi Balázs.