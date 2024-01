A magyar kormány valóban tett azért, hogy megfékezze az antiszemitizmust

Aliza Bin-Noun, az izraeli külügyminisztérium politikai igazgatója, Izrael volt budapesti nagykövete adott interjút a Mandinernek. A diplomata a lapnak kifejtette, hogy az eddigi háborúktól eltér a mostani, hiszen nem egy másik állam, hanem egy terrorszervezet ellen viselnek hadat, olyanok ellen, akik civileket mészároltak le.

A diplomata arról is beszélt, hogy a Hamász akciója egy eltervezett akció volt és olyan kaliberű, ami Irán tudta nélkül nem történhetett volna meg. Bár azt is hozzátette, hogy Iránnak és a Hezbollahnak reagálnia kell a diplomáciai megoldásokra, ha el akarják kerülni a regionális háborút. Ám hozzátette, hogy Izrael minden szempontból felkészült. Azt is elmondta,hogy Irán úgy tűnik, hogy atomfegyvert akar előállítani, és ahogy a diplomata fogalmazott, Iránt meg kell állítani, mert veszélyt jelent a Közel-Kelet stabilitására.