Brüsszelben aggódnak, hogy Orbán Viktor hogyan dönt

Orbán Viktor decemberben nem járult hozzá, az ötvenmilliárd eurós négyéves finanszírozási csomaghoz, a lap emlékeztetett rá, ahhoz, hogy megadják a támogatást, ahhoz az EU 27 kormányának egyhangú támogatására lett volna szüksége.

Lapunk is megírta, hogy a közelmúltban petíció indult a magyar kormány szavazati jogának megvonásáért a tagállamok tanácsában. A Magyarország iránti ellenszenvet jól mutatja az is, hogy a petíción 120 aláírás gyűlt össze. Az aláírásgyűjtést kezdeményező néppárti EP-képviselő olyan mondatokat is megengedett magának, hogyha megnézzük a Fidesz narratíváját az évek alatt, főleg a választások előtt, akkor tényleg találunk némi hasonlóságokat a nácik narratívájával.