Deutsch Tamás: Mindent felülírnak Brüsszel erőszakos politikai és hatalmi törekvései

„Mindent felülírnak Brüsszel erőszakos politikai és hatalmi törekvései. A brüsszeli bürokrácia évek óta a lehető legdurvábban támadja azokat a tagállamokat, amelyek a nemzeti érdekeik mellett állnak ki Brüsszel politikai diktátumaival szemben” – fogalmazott lapunknak Deutsch Tamás a Fidesz európai parlamenti képviselője a szerdai, Magyarországról szóló európai parlamenti viták kapcsán.

Mint mondta:

Velünk, magyarokkal az az alapvető baja Brüsszelnek, hogy kezdetektől fogva és következetesen elutasítjuk az illegális migrációt, nemet mondunk a genderideológiai őrületre és az ukrajnai háborút illetően pedig az azonnali tűzszünet és béketárgyalások megkezdésének álláspontján vagyunk.

Deutsch Tamás megjegyezte, „Brüsszel migránssimogató politikát vár el mindenkitől, azt írja elő, hogy szabad utat adjanak a tagállamok a genderideológiai őrületnek, és a háborús uszítás politikáját folytatja. Éppen ezért Brüsszel az energiáit nem az európai tíz- és a százmilliókat érintő problémák megoldására, hanem a nemzeti érdekeiket képviselő tagállamok támadására fordítja.”

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Magyarországnak járó uniós források után a tervezett napirend szerint a február elsején esedékes EU-csúcsról kellett volna beszélni, de erre nem igazán tértek ki. Még Maria Grapini szocialista román EP-képviselő is felhívta a figyelmet, hogy csak Magyarország gyalázása és az előző ülésen hozott, Ukrajnával kapcsolatos kérdések uralták a vitát.

Ha a polgárok meghallgatták volna ezt a vitát, amelyet ráadásul kulcsfontosságú vitának tituláltak, csalódtak és felháborodtak volna. Senki nem mondott semmit arról, hogy mit fog tenni az Európai Tanács február elsején. Milyen a mérleg? És az elnök a kulcsvitát megelőzően távozott – ez szégyenletes! A belga elnökség semmit sem mondott a schengeni térségről. Befejezzük-e Románia és Bulgária schengeni csatlakozását vagy sem?

– fogalmazott.

Bár sokan szóltak hozzá a vitához, azt nem lehet mondani, hogy az EP ülésterme tömve lett volna.

Úgy tűnik, az EP baloldali többsége egy kicsit elkalkulálta magát, a megszámlálhatatlanadik parlamenti magyar vita már többedjére lényegében érdektelenségbe fulladt

– fogalmazott lapunknak Deutsch Tamás.

Mint mondta, „a mostani vitának az volt a legfeltűnőbb dramaturgiai érdekessége, hogy ha az elhangzott felszólalások színvonalát, minőségét és érvanyagát nézzük, akkor a vitát a Magyarország mellett kiállók nyerték meg”.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egyébként a vita kezdetén elismerte, hogy Magyarország teljesítette Brüsszel kéréseit, az EP mégis mindent megtesz nyomás alá helyezze az Európai Bizottságot.

„Az ok roppant egyszerű: az Európai Bizottság is folyamatosan a durva politikai nyomásgyakorlás eszközével él, ezért nem egy alkalommal, amikor vele szemben alkalmazza például az Európai Parlament a politikai zsarolást, akkor bizony ők is sokszor engednek az ilyen eszközöknek” – mondta a Fidesz EP-képviselője. Mint fogalmazott,

Az uniós intézmények viszonyát sajnos nem a szerződésekben meghatározott lojális együttműködés, hanem a kölcsönös zsarolás és nyomásgyakorlás jellemzi.

Borítókép: Deutsch Tamás néppárti képviselő felszólal a jogállamiság magyarországi helyzetéről tartott vitán a parlament plenáris ülésén Brüsszelben 2019. január 30-án. (Fotó: MTI/Európai Parlament/Jan Van de Vel)