A mai napon adta át a trónt II. Margit királynő, Dánia leghosszabb ideig szolgáló uralkodója elsőszülött fiának, Frigyesnek. Az 1972 óta uralkodó II. Margit december 31-én, év végi televíziós beszédének végén jelentette be, hogy lemond a trónról, így a hatalom fiára, az 55 éves Frigyes koronahercegre száll.

Az elődeihez hűen az új dán király által kitalált mottó egyfajta életszabályt jelent és így szól:

Kötelezve, elkötelezve, a Dán Királyságért.

X. Frederik király és Mária királynő a vasárnapi beiktatás után a koppenhágai Christiansborg-palota téren. Fotó: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Ezt vasárnap délután nem sokkal három óra után jelentette ki a Christiansborg-palota tér erkélyéről, ahol Dánia új régensévé kiáltották ki. Mielőtt beszédét befejezte volna, köszönetet mondott édesanyjának, Margit királynőnek.

Anyámnak, mint keveseknek, sikerült egyesülnie a királyságával. Ma a trónt továbbadja. Remélem, hogy a holnap egyesítő királya leszek. Ez egy olyan feladat, amelyre egész életemben készültem. Olyan felelősség, amelyet tisztelettel, büszkeséggel és örömmel vállalok

– mondta a király az erkélyről.

Dánia első királya a 958-ban trónra lépő Öreg Gorm volt. Utódainak hatalma azonban 1200-tól kezdve folyamatosan csökkent, ami után az uralkodóknak koronázási chartát kellett aláírniuk, ami a nemesség jogait védte. A dán monarchia hivatalosan választásos öröklési rendszer alapján működött, valójában azonban a trón hagyományosan mindig a legidősebb fiúra szállt – az 1953. március 27-én elfogadott utódlási törvény azonban lehetővé tette a nőági örökösödést is. Az 1940-ben született II. Margit is így került hatalomra, akit 52 évnyi uralkodás után most fia, Frigyes követ a dán trónon.