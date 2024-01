Kaczynski elutasította a genderelméletet és a gyűlöletbeszéd elleni törvényt

A PiS elnöke Lublinban síkra szállt a normalitás szférájának védelme mellett is. – Ezeknek az előírásoknak a segítségével el akarnak nyomni mindenféle ellenállást az erkölcs és a nemzeti pedagógia terén folyó offenzívával szemben. Minden ellen, ami az erkölcsök, a normalitás szférájába tartozik. Mi meg akarjuk védeni a normalitás szféráját. Ha itt az első sorban ülőkre nézek, nincs kétségem afelől, hogy ki a férfi és ki a nő. És azt szeretném, hogy ez így is maradjon. Remélem, önök is. (…) Ez egyszerűen a természet rendje, amely az emberi génekbe van írva, és amit nem lehet kétségbe vonni. Tudom, hogy ez ma reakciós nézetnek minősül, de kitartok mellette – idézte Kaczynski szavait a wPolityce.pl lengyel hírportál.

Borítókép: Jaroslaw Kaczynski, az ellenzéki Jog és Igazságosság párt elnöke (Fotó: MTI/EPA-PAP/Piotr Nowak)