Rejtélyes magyar felségjelűrepülő érkezett Nigerbe

Ma reggel 6 óra körül egy magyar felségjelű repülőgép repült be a nigeri légterébe és nem sokkal később landolt az ország fővárosa Niamey repülőterén − írja a Metropol. A Metropol munkatársai a Flightradar24, a nemzetközi repülőjáratokat nyomon követő alkalmazásban lettek figyelmesek erre.

A magyar felségjelű gép Nigerbe érkezése azért is érdekes mert a nigeri belpolitikai helyzet meglehetősen nehéz jelenleg. Lapunk is írt arról,hogy Niger instabilitása migránsáradatot indíthat el Európa felé, amely még a 2015-ös eseményeknél is durvább lehet. Mindeközben Niger felrúgta az Európai Unióval kötött biztonsági együttműködést, amelyet a migráció elleni küzdelemre szántak.