Másodszor is kegyelmet kaptak a bebörtönzött lengyel képviselők

Másodszor is kegyelemben részesítette a lengyel elnök Mariusz Kaminskit és Maciej Wasikot, az ellenzéki Jog és Igazságosság párt bebörtönzött képviselőit – döntését maga Andrzej Duda jelentette be keddi sajtóértekezletén. Az államfő bejelentését a bebörtönzöttek feleségei jelenlétében tette, és döntésének azonnali, haladéktalan végrehajtására szólította fel Adam Bodnar igazságügyi minisztert és főügyészt. Az államfő felszólításában az éhségsztrájkot folytató Mariusz Kaminski romló egészségi állapotára is utalt.