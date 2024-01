Melyik uniós ország turizmusa húzza a legtöbb hasznot az orosz–ukrán háborúból?

Tárt karokkal várja az uniós ország az oroszokat

Ciprus kiváló célpont a turisták számára egész évben. Nyáron a fürdőzők, a nyaralók lepik el a szigetország strandjait. Az óriási, homokos strandok és a gombamód szaporodó szállodák remek lehetőséget kínálnak a nyaralásra. A kedvező éghajlat, s a télen is tavasziasan meleg időjárás azonban az év szinte minden napján csalogatja az utazókat. Januárban például kiváló esélyt nyújt az ország a hideg elől menekülőknek. A szigetállam 2004 óta Európai Unió tagja. Ezzel a lehetőséggel azonban nem csak az uniós állampolgárok élnek, hanem az oroszok is.

Hosszú, homokos strandok várják a turistákat Cipruson (Fotó: Magyar Nemzet/Kozma Zoltán)

Valóságosan megrohamozták az oroszok a szigetet. A Ciprusra irányuló orosz turistaforgalom 2023 első hat hónapjában negyedével meghaladta a 2022-es év teljes egészét – számoltak be róla orosz források. A 2023. január és június közötti időszakban a turisták száma a szigeten meghaladta az 1,6 milliót, ami 32 százalékos növekedést jelent 2022 azonos időszakához képest.

Jelentős számú turista érkezett az Egyesült Királyságból, Lengyelországból, Izraelből, Svédországból és Görögországból is. Ugyanakkor az orosz piacról érkező vendégek száma is rekordokat döntött ebben az időszakban a 2020 óta tartó összevetésben. Ez az eredmény a közvetlen járatok hiánya ellenére született meg.

Különböző szolgáltatásokat kínálnak az oroszoknak a ciprusi tengerparton (Fotó: Magyar Nemzet/Kozma Zoltán)

Csaknem megnégyszereződött az orosz turisták száma Cipruson

A beszámolók szerint 2023 első hat hónapjában több mint 29 ezer turistát regisztráltak Cipruson az Orosz Föderációból. Ez 3,6-szor több, mint 2022 azonos időszakában, és 25 százalékkal több, mint az előző év egészében. Emellett 2023 első felének eredménye 58 százalékkal haladja meg a 2021-es hasonló időszakot, és 42 százalékkal több a 2020-as járványévnél. A tendencia pedig a nyári hónapokban is folytatódott. Míg áprilisban körülbelül 5500 orosz érkezést regisztráltak a szigetre, májusban viszont már több mint hétezret, júniusban pedig csaknem kilencezret. Így az utazásszervezőknek köszönhetően Cipruson a nyár két hónapjában 16 ezer turista látogatott el a 2023-as szezonban.

Az orosz szakértők megfigyelései szerint indulása óta a ciprusi repülési program jó lendületet kapott. Az oroszok már megszokták, hogy Európa tengerpartjaira csak harmadik országokon keresztül lehet járni. Úgy viszont el tudnak jutni, például Ciprusra is. Az oroszok elsősorban Örményországon, Kuvaiton és Bahreinen keresztül utaznak a Földközi-tengeri országba.

Ajándékbolt Cipruson (Fotó: Magyar Nemzet/ Kozma Zoltán)

Az értékesítési statisztikák szerint az oroszok számára Cipruson a három legtöbbet foglalt üdülőhely Ayia Napa, Limasszol és Protarász.

Szemmel látható az oroszok jelenléte a szigeten

A Magyar Nemzet helyszíni tapasztalatai szerint is rengeteg az orosz turista Cipruson. Lárnakában, Limasszolban és Ayia Napában is lehetett velük találkozni. Zavartalanul üdülnek, költik a pénzt, a ciprusi vendéglátósok pedig természetesen örömmel elfogadják azt. Jól járnak azzal, hogy pluszturisták jönnek hozzájuk főszezonon kívül is.

A helyi buszjáratokat is előszeretettel használják az oroszok, akik így a pár eurós árért bejárhatják a szigetet, majd a különböző városokban ebédelhetnek, szórakozhatnak, s így otthagyják az uniós országban a pénzüket.

Ha pedig az egész éves számokat nézzük, a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség szerint az Oroszországból Ciprusra érkező turistaforgalom 2023-ban 45 százalékkal nőtt. Mint megjegyzik, ez úgy tűnik, erőteljes növekedés, de a 2019-es rekordévhez képest elmaradnak még a számok. 2023-ban Ciprus csaknem 3,85 millió külföldi turistát fogadott, ami összességében 20,1 százalékos növekedést jelent 2022-hez képest.

A ciprusi statisztikai adatok szerint tavaly 65,8 ezer orosz állampolgár látogatott el az országba. Ez pedig 45 százalékkal több, mint 2022-ben.