Pult alól még majomfejet is lehet kapni

Az elefántcsontparti Abidjan–Párizs útvonal az első öt járat között van, amelyek a legtöbb „bokorhúst” szállítják Franciaországba. Bokorhúsnak nevezik a majmok húsát – erősíti meg Simon Decressac, a Roissy Voyageurs regionális vámigazgatója. Naponta több tucat kilónyit foglalnak le az afrikai országokból érkező járatokról. És nem látszik, hogy javulna a helyzet, hiszen 2023 rekordév volt a csempészeknél.

A Franciaország területére érkező vadon élő állatok húsának egyharmada a repülőtérre érkezik, olyan járatokon, amelyek a szubszaharai Afrikából érkeznek.

Ha viszont már sikerült bejuttatni a húst az országba, akkor utána aki akar, szerezhet be illegális húst. Ez ugyan nem egyszerű, hiszen próbálják magukat védeni az eladók, főleg az idegenektől, de egy kis ügyeskedéssel bármi megoldható.

Egy elefántcsontparti, aki itt majomhúst eszik, kicsit olyan, mint egy francia, aki camembert-t eszik az Egyesült Államokban, ahol az tilos. Tegyük hozzá, hogy itt védett fajokról van szó

− magyarázza Fabrice Gayet, a fő vámellenőr és a téma referense. „Mert a nyugat- és közép-afrikai diaszpóra tagjai számára ezeknek a húsoknak a fogyasztása mindenekelőtt meghitt, családi dolog. „Nem olyan szervezett hálózattal van dolgunk, mint a kábítószer. Az általunk elfogottak legtöbbször oda-vissza utaztak az országba, és kis mennyiséget visznek vissza saját használatra, vagy tőlük rendelt ismerősöknek – folytatja a Marseille-ben dolgozó vámtiszt.

A migránsok azt javasolják, hogy azok, akiknek nincs közvetlen kapcsolatuk egy árusítóhoz, használják a közösségi oldalakat, mert a Facebookon a beszállítók telefonszámai két kattintással megtalálhatók, akik simán meghozzák az árut, de csak rendelésre.

Mint írják, egy átlagos majom 38 euró, a „nagy” majom pedig 58 euró.

Amellett, hogy tilos és törvénybe is ütközik a majmok és a főemlősök elfogyasztása és tartása is, számos egészségügyi problémát is okozhat. Kialakulhat az úgynevezett zoozis, amikor egy kórokozó vagy baktérium átkerül az állatról az emberre, és kialakulhat valamilyen betegség, ami utána akár emberről emberre is terjedhet. A problémát pedig az is okozza, hogy minél többször érintkeznek az orvvadászok a vadállatokkal, annál inkább nő az esélye egy esetleges ilyen betegségnek. Az egyik legnépszerűbb csempészáru a majomfej, amiből rengeteget próbálnak behozni Európába Afrikából, ennek jelentős részét megtalálják a vámosok, ám így is van, amit be tudnak juttatni.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)