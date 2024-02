Menekülnek az emberek, hatalmas erdőtűz pusztít Texas északi részén + videók

Három komoly erdőtűz is tombol Texas állam északi részén, amelyek eddig több mint ezer négyzetkilométernyi területet perzseltek fel – írja a CNN amerikai hírtelevízió. Egy negyedik tüzet már sikerült elfojtani.

Erdőtűz (Fotó: MTI/AP/Ahiléasz Hirasz)

A tüzek miatt több településről evakuálni kellett a lakosokat, többek között Canadian városából − számolt be róla a Texas Tribune helyi hírportál. A lángok szomszédos oklahomai településeket is fenyegetnek, így ott is kitelepítést rendeltek el.

Az erős szél és a száraz levegő is kedvez a tüzek terjedésének, és a meteorológusok nem sok jóval biztatják a helyieket.

Greg Abbott texasi kormányzó szükséghelyzetet rendelt el az érintett területen. Az egyik helyi lakos „Armageddonként” jellemezte a helyzetet. Halálos áldozatokról nem érkezett jelentés.



Borítókép: Lángol a növényzet az északkelet-görögországi Évrosz tartománybeli Jánnuli település közelében augusztus 31-én (Fotó: MTI/EPA/ANA-MPA/Dimitrisz Alexudisz)