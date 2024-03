Majdnem percenként megtámadnak valakit Franciaországban

A francia belbiztonsági minisztériumi statisztikai szolgálatának nemrégiben kiadott jelentése aggasztó tendenciára világít rá Franciaországban:

2023-ban a rendőrség és a csendőrség elképesztő, 444 700 fizikai erőszak áldozatát regisztrálta.

Ez jelentős, 60 százalékos növekedést jelent az elmúlt nyolc év során, hívja fel rá a figyelmet a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A kormányzati erőfeszítések ellenére a támadások áldozatainak száma továbbra is emelkedik, az előző évhez képest 7 százalékkal nőtt. Ez az emelkedő tendencia is azt mutatja, hogy a meglévő intézkedések nem elegendőek az erőszak megfékezésére, ami kétségbe vonja Macron elnök békés társadalomról alkotott elképzelését, írja a Voice of Europe hírportál.

Különös aggodalomra ad okot az a megfigyelés, hogy az erőszakos incidensek több mint fele családon belül történik, túlnyomórészt házastársi kapcsolatokban, ami az esetek 73 százalékát teszi ki.

Ez jelentős elmozdulást jelent a korábbi évekhez képest, mivel a családon belüli erőszak áldozatainak aránya a 2016-os 41 százalékról 2023-ra 54 százalékra emelkedett.

A kutatók ezt a tendenciát annak tulajdonítják, hogy az áldozatok nagyobb hajlandóságot mutatnak az incidensek bejelentésére, amit olyan kezdeményezések táplálnak, mint a családon belüli erőszakról szóló Grenelle és a MeToo mozgalom. A kiskorúak szexuális erőszakkal szembeni védelmét célzó jogszabályi változások szintén hozzájárultak ehhez a fokozott tudatossághoz és bejelentéshez.

A Belügyminisztérium adatai szerint egyébként 2023-ban számos bűncselekmény esetében nőtt a bejelentett bűncselekmények száma, többek között az emberölés, a szexuális erőszak, a betöréses lopás és a járműlopás esetében is.

A rendőrség és a csendőrség 2023 folyamán a legtöbb bűncselekménytípus esetében emelkedést regisztrált, és bár a számok magasabbak voltak, mint 2022-ben, a növekedés mértéke kisebb volt, mint 2021 és 2022 között.

Bár a legnagyobb növekedés a testi sértés esetében volt, hasonlóképpen jelentősen nőtt az emberölés (5%), a gyilkossági kísérlet (13%) és a szexuális erőszak (8%) eseteinek száma.

A kábítószer-kereskedelem, a fegyvertelen lopás és a fegyvertelen erőszakos bűncselekmények száma azonban csökkent (-1%, -3%, illetve -8%).

