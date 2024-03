Nehéz helyzetben az ukrán légvédelem

A folyamatot akadályozza az is, hogy dollármilliókra tehető az eszközök ára és Ukrajna költségvetésében nem szerepel erre a célra ekkora összeg. Általában adományként érkezik ilyen eszköz az ukrán hadsereghez, viszont az Egyesült Államok mint lehetséges segítő egyre kevésbé jöhet számításba, miután a kongresszusban blokkolják a Kijevnek szánt segélyeket.

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség biztonsági szolgálatokon belüli forrásra támaszkodó beszámolója szerint Iszkander-M rakétacsapás következtében Pokrovszk közelében semmisült meg két Patriot rakétavető és vélhetően a kezelőszemélyzet is életét vesztette, amikor egy katonai konvojt ért támadás.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az elmúlt időszakban az ukrán hadsereg beszámolói szerint orosz nehézbombázó gépeket rendszeresen megsemmisít a légvédelem Ukrajna fölött. A rakéták megsemmisítésével viszont gyengül az ukrán légvédelem, így csökkenhetnek az orosz veszteségek is, illetve a támadások sikeressége is nőhet.

Korábban az orosz védelmi minisztérium közzétett egy videót arról, hogy szintén Iszkander-M rakéta semmisített meg egy Sz-300-as légvédelmi rakétarendszert ugyanazon a területen. Február végén pedig egy Patriot rendszernek az indítóállványát, vontatóját, lőszerét, valamint szállító- és rakodójárművét érte találat precíziós fegyverek által.

A Forbes magazin számításai szerint így Ukrajna három üteggel rendelkezik, amihez radarok s négy-nyolc kilövő tartozik, továbbá még négy tartalék kilövővel kell számolni. Németországból érkezett két akkumulátor és két tartalék kilövőgép, az Egyesült Államokból egy akkumulátor, míg Hollandiából két kilövő.

Így a légvédelem számára érvágás volt a szombati esemény, amiben hordozórakétáik akár 13 százalékát is elveszthették.

Felvetődik a kérdés, hogy miért volt fedezet nélkül a konvoj. Ez utalhat arra, hogy nincs már elég eszköz, hogy az ukrán hadsereg megvédje magát.

Borítókép: Német katona a NATO Patriot rakétavédelmi rendszerének bemutatóján a szlovákiai Szliácson lévő légitámaszponton 2022. május 10-én (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)