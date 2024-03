Szijjártó Péter: Belarusz megbízható és kiszámítható partner

A Magyarországot kőolajjal ellátó Barátság kőolajvezeték Belaruszon halad keresztül hazánkig, Belarusz pedig megbízható és kiszámítható partner. Ma Viktor Karankevics energetikai miniszter kollégám megerősítette, hogy Belarusz megbízható tranzitszerepére a jövőben is számíthatunk, és mivel nemrég fejezték be az ugyanolyan atomerőművet, mint amit mi is építünk, így az építkezésben részt vevő szakemberek folyamatos támogatást nyújtanak majd a paksi építkezésben.