Deutsch Tamás: Magyarország kitart a békepárti álláspontja mellett + videó

Deutsch Tamás európai parlamenti képviselője, a kormánypártok uniós listavezetője egy videós posztot tett közzé a Facebookon, amiben a mai két mini plenáris ülés apropóján arról beszél, hogy miért nem az európai polgárokkal foglalkozik az Európai Parlament.

Az Európai Parlament az európai polgárok problémáinak megoldása helyett ma újra Magyarország politikai zaklatásával foglalkozik. Mesterkedjen bárhogyan is az EP baloldali többsége a magyar dollárbaloldallal karöltve, mi ma is meg fogjuk védeni a magyar érdekeket és kiállunk a békepárti álláspontunk mellett

– fogalmazott.

Mint mondta, a képviselők egyáltalán nem foglalkoznak az EU gazdasági teljesítményével, azzal, hogy a gazdák fellázadtak. Ahogy azzal sem foglalkoznak, hogy mit okozott az Európai Unióban az Unió elhibázott szankciós politikája az orosz–ukrán háborúban. Az Európai Parlament baloldali többsége úgy döntött, hogy két hét múlva, a cikluszáró strasbourgi plenáris ülésen egy Magyarországot mindenben elítélő, a dollárbaloldal által jólismert hazugságokat visszhangzó határozatot is el fognak fogadni –tette hozzá.

Mivel magyarázható, hogy az európai emberek problémája helyett Magyarország zaklatásával foglalkozik az Európai Parlament? Magyarországnak – a brüsszeli bürokrácia politikai zsarolása ellenére – határozott békepárti álláspontja van. Magyarország ellenáll a brüsszeli bürokrácia nyomása ellenére is annak, hogy beengedjük az illegális migránsokat, nemet mondunk a migrációra. Emiatt a politikai álláspontunk miatt ér minket büntetés

– jelentette ki.

Leszögezte: bárhogy is mesterkedjenek Brüsszelben, mi meg fogjuk védeni a magyar érdekeket és bárhogy is mesterkedjen a dollárbaloldal európai elvtársaikkal, Magyarország akkor is kitart a békepárti álláspontja mellett. Elutasítja a genderideológiai őrületet, megvédi a szuverenitását és nemet mond az illegális migrációra.

Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője az Országgyűlés európai ügyek bizottságának ülése utáni sajtótájékoztatón az Országházban 2024. március 27-én. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)