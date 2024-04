Fontos egyeztetésre Romániába utazik Orbán Viktor

Orbán Viktor is Bukarestbe érkezik szerdán, miután Klaus Johannis egy szűkkörű egyeztetésre hívott több európai vezető politikust – számolt be róla az Új Magyar Szó online (Maszol). A hírportál cikke szerint a megbeszélésen az európai uniós kérdéseken túlmenően szó eshet a NATO-főtitkári poszt és az arra vonatkozó jelölések.

A Maszol hírportálon olvasható írás szerin Klaus Johannis román államfő szerdán Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével, Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, Alexander De Croo belga kormányfővel és Andrej Plenkovic horvát miniszterelnökkel tárgyal. Az egyeztetések részei annak a stratégiai agendának, amelyet Charles Michel kezdeményezett, s célja az Európai Unió prioritásainak áttekintése.

Mint a hírportál fogalmaz, először szerveznek ilyen jellegű találkozót. Belgium most, Magyarország pedig július 1-jétől tölti be a soros uniós elnökséget. A megbeszélés egybeesik a legfontosabb EU-intézmények – parlament, bizottság, tanács – vezető pozícióinak betöltéséről szóló tárgyalások elkezdésével. A NATO-főtitkári poszt új várományosának kiválasztása is terítéken van, Mark Rutte mellett ugyanis Klaus Johannis is jelölt a pozícióra.

