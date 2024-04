Nyárig döntenének a kötelező katonai szolgálatról

Svédországban minden fiatalt nyilvántartásba vesznek. Két évvel a szolgálat megkezdése előtt kapnak egy kérdőívet magukról – és olyan részletekről, mint például betegségek –, amit ki kell tölteniük; és az első válogatás után csak néhányan kapnak meghívást a sorozásra és kerülnek be a hadseregbe. Ez azt jelenti, hogy csak annyi férfi és nő szolgál, amennyire a hadseregnek szüksége van. Ha túl kevés a sorköteles, akkor Svédországban is bevezethetik kötelező sorkatonaságot. Ennek átemeléséhez azonban komoly strukturális és jogi kérdéseket kell tisztázni, aztán a védelmi miniszternek meg kell küzdenie a politikai többségért is. Még a koalíciós társak között is nagy viták lesznek, hiszen a liberálisok és a zöldek inkább az önkéntes szolgálat mellett érvelnek.

Borítókép: A német fegyveres erők tartalékosai gyakorlatoznak (Fotó: AFP/Ina Fassbender)