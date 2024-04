Titokban épít migránsközpontot a baloldali spanyol kormány

Több mint ezer illegális migráns elhelyezésére alkalmas befogadóközpontot akar felépíteni a spanyol kormány a dél-spanyolországi Granadában. Mindezt anélkül, hogy tájékoztatta volna róla az érintett városvezetőket és a lakókat.

A szocialisták (PSOE) a védelmi minisztérium irányítása alá tartozó Armilla (Granada) légibázis területén akarják felhúzni az ideiglenes létesítményt, ami öt önkormányzat területét érintené. Az építményben legkevesebb 1200 bevándorlót tudnának elhelyezni. Alhendín néppárti (PP) polgármestere, Francis Rodriguez azt mondja, hogy a kormány nem küldött nekik tájékoztatást a tervekről, de több helyi társadalmi csoportot is meglepetésként ért a bejelentés, és nem is értenek egyet azzal az ötlettel, hogy több száz menekült lepje el a várost. Mintegy 300 helybeli már létre is hozott egy WhatsApp-csoportot azzal a céllal, hogy közös erővel fékezzék meg a központ megépítését.

▶ #Granada Más de 300 vecinos se organizan para mostrar su oposición al campamento de inmigrantes que el Gobierno quiere instalar en la Base de Armilla

Rodriguez azt mondja, hogy a projektet már átadták a kiválasztott építőipari cégnek, és úgy tudni, hogy két ütemben végzik el a munkát. Az elsőben átalakítják a telket, a másodikban pedig felhúzzák a migránsközpontot. A polgármester közölte, hogy a területen nem lehetne végrehajtani egy ilyen típusú munkát, mivel nem felel meg az önkormányzat városrendezési előírásainak. Ráadásul a kormány nemcsak hogy nem tájékoztatta őket előzetesen a tervről, de építési engedélyt sem kért tőlük. Úgy érzi, tehetetlenek és nem tudják megakadályozni a kivitelezést.

A szintén jobboldali Vox andalúziai szárnya viszont ettől függetlenül elindított egy kezdeményezést, melynek célja, hogy segítse a helyieket abban, hogy megbénítsák az építkezést. Manuel Gavira, a párt képviselője sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: meghallgatták a helyiek aggodalmait, és úgy döntöttek, mindent megtesznek azért, hogy a projekt meghiúsuljon, és ezzel garantálják a lakók biztonságát. A párt szerint a migránsok áttelepítésével tovább növekedne a bűnözés a térségben, ami már így is 20 százalékkal volt magasabb tavaly, mint egy évvel korábban. Gavira kiemelte: sem Európának, sem Spanyolországnak, sem Andalúziának nem lehet nyitott határpolitikája.

‼️ #ÚLTIMAHORA. VOX registra una iniciativa para paralizar la instalación de un campamento que acogerá a más de mil inmigrantes ilegales en la Base de Armilla.



Nem ez az első alkalom, hogy a szocialista kormány titokban jár el az illegális bevándorlók érdekében. A Kanári-szigetekre idén már 13 200 bevándorló érkezett, ami 500 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor, amikor alig több mint kétezer embert húztak partra a régióban. Mivel a szigetek befogadórendszere nem alkalmas ennyi ember elhelyezésére és ellátására, a kormány hónapokkal ezelőtt megkezdte átszállításukat a félsziget régióiba. Az utazásokat azonban többnyire az éjszaka leple alatt, sokszor az érintett önkormányzatok tudomása nélkül hajtják végre. A városvezetők legtöbbször a sajtóból értesülnek a migránsok érkezéséről.

Borítókép: Illegális migránsok másznak át a Spanyolországot és Marokkót elválasztó határkerítésen (Fotó: AFP/STR/JOSE JORDAN)