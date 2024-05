Az oroszok a győzelem ünneplésére készülnek

A felvonulás megkezdése előtt ellenőrizték a járművek útvonalán lévő hidakat, felüljárókat és alagutakat, a szakemberek kizárták a rendellenes helyzeteket. A televíziós tudósításból kiderül, hogy több rakétarendszert is bemutatnak a felvonuláson, köztük természetesen az egyik legismertebb és legfélelmetesebb rendszert a Jarsz interkontinentális ballisztikus rakétát is, mely képes nukleáris töltetet is hordozni. Oroszország nukleáris nagyhatalmi erejéről korábban írtunk.