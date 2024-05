Korrupcióval és visszaéléssel kampányol Soros György kicsi fia

Soros Alex, a Soros-birodalom örököse már most elkezdte a novemberi amerikai elnökválasztási kampányát. A világ egyik legbefolyásosabb embere, aki a Soros-hálózat révén egész térségek politikáját kedvére alakíthatja, most a fekete szavazókat próbálja meg visszahódítani, miután egyre több közvélemény-kutatás szerint Joe Biden és a demokrata jelöltek kezdik elveszíteni ezt a rendkívül fontos bázist is.