Több európai ország is elismeri a palesztin államot

Norvégia hivatalosan is önálló államként fogja elismerni Palesztinát. Ezt jelentette be a norvég miniszterelnök, Jonas Gahr Store szerdán – írja az MTI.

🔴⚡️URGENT : C’est officiel, le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Store annonce la reconnaissance de l'État de Palestine. (Officiel) pic.twitter.com/gGqUFyyysY — LE RIFAIN LA NOUVELLE DU FRONT (@rifain_nouvelle) May 22, 2024

– Az önálló palesztin állam elismerése nélkül nem lehet béke a Közel-Keleten – fogalmazott Store. A miniszterelnök közlése szerint a döntés május 28-án lép érvénybe.

Norvégia hosszú ideje kitart a nemzetközi konszenzus mellett, miszerint az izraeli-palesztin konfliktust csak a kétállami megoldás zárhatja le.

Palesztinának alapvető joga, hogy független állam legyen

– jelentette ki Store sajtótájékoztatóján, hozzátéve, hogy Norvégia „Palesztinát független államként ismeri el, annak minden jogával és kötelezettségével".

A norvég kormány szerint a Világbank még 2011-ben elismerte, hogy Palesztina fontos lépéseket tett a nép által igénybe veendő szolgáltatásokhoz szükséges nemzeti intézmények kiépítése felé, ami az állammá alakulás alapvető része.

Ezen felül a norvég kormány elmondása szerint Gázai övezetben dúló háború és a ciszjordániai törvénytelen cselekedetek és területi viták miatt rosszabb a közel-keleti helyzet, mint egy évtizeddel ezelőtt.

Írország is bejelentette szerdán, hogy elismeri az önálló palesztin államot. Simon Harris ír kormányfő azt mondta, bízik benne, hogy a következő hetekben további országok is meghozzák ezt a döntést. Spanyolország is hasonló álláspontot képvisel. Madrid is a palesztin állam elismerése mellett döntött.

Jiszráel Kac izraeli külügyminiszter a lépésre reagálva bejelentette, hogy Izrael hazarendeli oslói nagykövetét, továbbá hasonló diplomáciai döntés miatt Izrael spanyolországi és írországi nagyköveteit is hazahívja.

Kac bejelentésében hozzátette, hogy „Írország és Norvégia a mai nappal azt az üzenetet kívánja közvetíteni a palesztinok és az egész világ felé, hogy a terrorizmus kifizetődő".

Korábban az Európai Unió több tagországa is jelezte, hogy a közel-keleti, különösen az izraeli-palesztin konfliktus megoldásához kétállami megoldás szükséges, így a tervek között szerepel az önálló palesztin állam elismerése.

Borítókép: Palesztinpárti tüntetők New York Brooklyn kerületének Bay Ridge negyedében 2024. május 18-án (Fotó: MTI/EPA/Justin Lane)